Un estudio aclara el papel de la nicotina en el daño del tabaco

¿Es la nicotina la responsable de las enfermedades asociadas al tabaco? Una revisión científica publicada en la revista Nicotine & Tobacco Research concluye que, aunque esta sustancia es la principal responsable de la adicción al tabaco, la mayor parte de los daños que provoca fumar no se deben a la nicotina en sí, sino a las miles de sustancias tóxicas que se generan al quemar el tabaco.

El trabajo, elaborado por investigadores especializados en tabaquismo, analiza décadas de evidencia científica sobre los efectos de la nicotina en el organismo y revisa cuál es su verdadero papel en enfermedades como el cáncer, las patologías cardiovasculares y las enfermedades respiratorias.

La nicotina crea dependencia, pero no explica por sí sola las enfermedades del tabaquismo

Los autores explican que la nicotina es una sustancia altamente adictiva porque actúa sobre los receptores nicotínicos del cerebro y favorece la liberación de dopamina, reforzando el deseo de seguir consumiéndola. Esa dependencia es precisamente uno de los principales obstáculos para dejar de fumar.

Sin embargo, la revisión concluye que la nicotina, aunque no está exenta de efectos sobre el organismo, no es la principal responsable del cáncer de pulmón ni de la mayoría de las enfermedades causadas por el tabaquismo. La evidencia analizada apunta a que el verdadero origen del daño está en los productos de la combustión del tabaco.

El humo del cigarrillo contiene miles de sustancias tóxicas

Según recoge el estudio, al encender un cigarrillo se generan más de 7.000 compuestos químicos, entre ellos decenas de sustancias clasificadas como cancerígenas. El monóxido de carbono, el alquitrán, el benceno, el formaldehído y numerosas partículas tóxicas son algunos de los componentes que explican el aumento del riesgo de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), infartos o ictus entre los fumadores.

Por ello, los investigadores subrayan que el principal problema sanitario asociado al tabaquismo no es la nicotina, sino la inhalación continuada del humo procedente de la combustión del tabaco.

La nicotina tampoco es una sustancia inocua

Los autores advierten, no obstante, de que distinguir el papel de la nicotina del del humo del tabaco no significa que la nicotina sea completamente segura.

La revisión recoge que puede aumentar de forma temporal la frecuencia cardíaca y la presión arterial, además de mantener la dependencia. También señala que existen preocupaciones sobre sus efectos durante el embarazo y sobre el desarrollo cerebral en adolescentes, por lo que insisten en que las personas que no consumen tabaco no deberían iniciarse en el consumo de productos con nicotina.

Un mensaje que ayuda a entender el tabaquismo

Los investigadores consideran que diferenciar entre los efectos de la nicotina y los de la combustión resulta fundamental para comprender mejor los riesgos del tabaquismo y para diseñar estrategias eficaces de reducción del daño y abandono del hábito de fumar.

En cualquier caso, el mensaje principal del estudio es claro: dejar de fumar sigue siendo la mejor decisión para la salud. Aunque la nicotina es la responsable de la dependencia, son los miles de compuestos tóxicos presentes en el humo del tabaco los que explican la inmensa mayoría de las enfermedades y muertes asociadas al consumo de cigarrillos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.