Ariadna, la aplicación que salva vidas y te lleva al desfibrilador más cercano

Una persona se desploma en plena calle, deja de responder y nadie tiene claro qué hacer. Escenas como esa se repiten en plazas, centros comerciales o playas. En una parada cardiaca, la supervivencia se reduce alrededor de un 10% por cada minuto que pasa sin actuar, y disponer de un desfibrilador cerca puede marcar la diferencia. Para que ese aparato no esté "escondido" cuando hace falta, nació Ariadna, una app que convierte el móvil en un mapa de desfibriladores.

La herramienta, desarrollada por la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, permite localizar los DEA (desfibriladores externos automáticos) más cercanos y conectar con personas formadas en reanimación cardiopulmonar. Galicia fue la primera comunidad autónoma en integrar la app en su sistema de emergencias, a través del 061. Desde esta semana, Canarias se ha convertido en la segunda comunidad en hacerlo, conectando Ariadna con el Servicio de Urgencias Canario y el 112.

Así funcion Ariadna

Cuando entra una llamada por posible parada cardiorrespiratoria en la calle, el sistema puede activar Ariadna para localizar el desfibrilador más próximo y movilizar voluntarios en un radio de unos cientos de metros. La app no sustituye la actuación del 112 ni de los sanitarios, pero ayuda a que los minutos de espera se aprovechen mejor: alguien corre a por el DEA, otro inicia maniobras básicas siguiendo las instrucciones del aparato.

La propia plataforma se nutre de la colaboración ciudadana. Más de 20.000 personas voluntarias participan en el registro y validación periódica de los equipos, que se actualizan en el mapa con ubicación, fotos y horarios, para que quien consulta la app sepa que ese desfibrilador está realmente disponible. En el resto de España, Ariadna se puede descargar y usar como mapa colaborativo, aunque por ahora solo Galicia y Canarias han dado el paso de conectarla directamente con sus servicios de urgencias.

Los especialistas que han participado en el proyecto insisten en un mensaje sencillo: ante alguien que se desploma, lo primero siempre es llamar al 112. Y, si se tiene Ariadna instalada, dejar que el móvil ayude a encontrar en segundos ese equipo que puede darle una oportunidad de seguir vivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.