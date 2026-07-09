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ANÁLISIS SANGRE

Adiós al miedo a las agujas: así es el nuevo dispositivo para realizar analíticas sin pinchazo y sin dolor

Se trata de un dispositivo que se coloca en la piel de paciente y que es una alternativa a las analíticas venosas. Una microextracción capilar de sangre que no genera molestias.

Análisis de sangre, imagen de archivo

Análisis de sangre, imagen de archivo Freepik

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Beatriz Sobrino
Beatriz Sobrino
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Para algunos es una pesadilla acudir al médico a realizarse una analítica. "Ver una aguja les genera terror", nos explican desde el ambulatorio de Barcelona donde se está probando una nueva modalidad de extracción de sangre que promete revolucionar el sistema tradicional.

Se trata de un dispositivo que se coloca sobre la piel del paciente. "Es un método fácil de usar", explica Gemma López, enfermera y responsable del Centro de atención Primaria de Sant Martí: "intenta sustituir a las analíticas venosas que pueden ser más invasivas y dolorosas".

¿Cómo funciona esta nueva analítica?

El procedimiento es sencillo. Primero se coloca una bolsa de agua caliente sobre el brazo del paciente con el objetivo de dilatar los vasos sanguíneos y pasados 5 minutos se coloca el dispositivo "es como colocar una pegatina que lleva incorporado un tubo pequeño”. El sistema "hace una microextracción capilar que no provoca ningún dolor en el paciente porque no tiene la molestia que causa entrar en una vena", añade la enfermera.

El paciente tiene que esperar de 6 a 10 minutos con ese dispositivo pegado en el brazo mientras poco a poco se va llenando el tubo de extracción. Por presión se hace "una micropunción, los vasos se han dilatado previamente con una bolsa de calor y así ayudamos a dilatar los vasos para que sea una extracción más rápida y más fácil".

Un proyecto internacional que se prueba en varios ambulatorios

Se trata de Project-Comfort, una iniciativa internacional que tiene como objetivo transformar los modelos actuales de recogida de sangre mediante tecnologías innovadoras de microextracción sanguínea. Participan el Instituto de Investigación (VHIR) del Hospital Vall d'Hebron, el Institut d’Investigación en Atenció Primària de Salut Jordi Gol (IDIAPJGol) y varios ambulatorios del Institut Català de la Salut.

El doctor Simó Schwartz, responsable innovación Hospital Vall d'Hebron nos explica que el sistema podrían realizarlo los pacientes desde su casa "gracias al uso de estos sistemas se puede evitar que los pacientes tengan que desplazarse a los grandes hospitales".

Solo se nota una pequeña presión indolora

Los pacientes que lo han probado afirman que "no hay dolor". Su experiencia es buena y añaden desde el ambulatorio "es una extracción menos invasiva y menos dolorosa". Lo único que se nota es una pequeña presión en el brazo cuando se coloca el dispositivo que es totalmente indolora.

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