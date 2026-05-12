Nueva huelga entre los profesores de Cataluña para exigir más sueldo

Los profesores de centros públicos y concertados de Cataluña han vuelto a salir a las calles. Desde primera hora de la mañana centenares de docentes han realizado varios cortes en carreteras catalanas y también en los accesos a Barcelona provocando colas kilométricas. La ronda de Dalt, la Gran Vía, la Ap7 o la B-20 son algunos de los puntos en los que han interrumpido el tráfico. Todo ello antes de la manifestación por las calles de Barcelona.

Al grito de 'Esto no es un acuerdo, es una traición', los profesores han iniciado su marcha por la Via Laietana en dirección a la plaça Sant Jaume donde ha finalizado. Según la organización han asistido 80.000 personas a la manifestación convocada, pero la Guardia Urbana los cifra en 26.000.

Esta es la primera de las 3 manifestaciones generales convocadas por profesores en toda Cataluña. Además, están previstas 17 movilizaciones más por territorios hasta final de curso.

Las protestas llegan dos meses después de la firma de un acuerdo por parte del Gobierno catalán y CCOO y UGT, pero los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la pactada con CCOO y UGT. El sindicato Ustec reclama, entre otras cosas, un aumento de 400 euros y más personal.

Las exigencias de los profesores

Hoy la imagen se ha repetido en algunos colegios: aulas y pasillos vacíos. Es el caso del centro de Infantil y primaria Bernat Metge de l'Hospitalet de Llobregat. De los 201 alumnos, han asistido 40.

“Las familias en este colegio nos apoyan. Los padres saben la realidad que tenemos los colegios. La comunidad educativa no solo en Cataluña, sino en toda España, lo está pasando muy mal. La educación es el pilar de la sociedad y pedimos recursos para poder ayudar a esos niños y niñas que son el futuro", cuenta Marta Mendoza, directora del colegio Bernat Metge.

Los profesores se quejan de la falta de personal en los colegios y de los salarios. "Pedimos reducir la ratios o que haya dos maestros en el aula o que aquellos niños que tengan dificultades, puedan estar atendidos por otros compañeros" y añade que también reclaman que "mejoren nuestras condiciones laborales. Tenemos sueldos que no están mal, pero tenemos que subir nuestro nivel porque muchos maestros no llegan para pagar pisos, etc.”, cuenta Mendoza. En su caso relatan que el colegio no va a suspender las colonias previstas para el próximo 18 de mayo.

Además de los profesores también ha hecho huelga todo el personal de Atención educativa de los centros: integradores sociales, educadores de educación especial y los educadores de Infantil.

Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias

Según los sindicatos ha secundado la huelga un 70% de los profesores; según la Generalitat, un 11%. La consellera de educación Esther Niubó ha convocado para este jueves una reunión con la mesa sectorial para tender la mano a los sindicatos y reconducir la situación.

Una de las medidas de presión del profesorado es el rechazo a ir de colonias y más de 600.000 alumnos podrían verse afectados y quedarse sin salidas escolares. Más del 60% de los centros públicos de infantil y primaria ya se han adherido al manifiesto que impulsa el boicot.

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