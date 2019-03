La autopsia de Johan David podría confirmar que sufrió malos tratos y malnutrición

ENCONTRADO EN UN VERTEDERO

La autopsia de Johan David, cuyo cuerpo fue encontrado en un vertedero de Valencia, no está arrojando datos definitivos. Según el informe preliminar de la autopsia no se puede asegurar como murió el niño y por lo tanto no se puede distinguir entre accidente y homicidio. Lo sorprendente es que la autopsia apuntaría a malos tratos y a sintomas importantes de desnutrición.