Aumentan los robos de productos agrícolas en el campo tinerfeño

Aprovecharon que los muros son bajos y que no hay vigilancia ni sistemas de seguridad. Era la madrugada del sábado. De una finca de La Orotava en Tenerife se llevaron más de mil horcones de las plataneras valorados en unos 6.000 euros.

No es la primera vez y están seguros de que no será la última, con la crisis los agricultores han visto como se convierten en el nuevo objetivo de los cacos. Estos robos no sólo suponen pérdidas por lo que se llevan sino por lo que destrozan a su paso.

Los agricultores coinciden en que son ladrones profesionales que no roban para comer sino para vender, y que hay que incidir en quien compra. Por eso ASAGA insiste a los comerciantes en que no compren sin garantías.

Para evitar que continúe esta cadena hacen un llamamiento también a usuarios para que no compren en ventas ambulantes o lugares de dudosa legalidad.