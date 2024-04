Atrapados en las Azores: centenares de personas no pueden viajar de vuelta a España

"Ha sido cancelado", es la frase que están oyendo en los últimos días el grupo de españoles que se han quedado atrapados en las Islas Azores. María Amelia ha explicado a Antena 3 Noticias la difícil situación que han vivido y viven un grupo de turistas que habían viajado a las famosas Islas Azores y que ahora no pueden salir de ahí. Unos momentos que, a pesar de estar en un paraíso tropical, no dejan de ser una auténtica pesadilla.

Los turistas atrapados llevan en el aeropuerto desde el pasado viernes. Amelia cuenta que llegaron y les dijeron que "el vuelo estaba cancelado". Esto se debía principalmente a la borrasca que había hecho que el tiempo empeorase y que, por tanto, eran motivos "totalmente justificables". Sin embargo, lo que no sabían, era que esto les iba a llevar más tiempo y que en los próximos días tampoco podrían viajar de vuelta a sus hogares.

Angustiados y enfadados, los pasajeros llevan días viviendo en un lugar con un acondicionamiento "insuficiente" debido a que muchos tienen que permanecer en el aeropuerto. En la isla no hay muchos hoteles y además, el precio de la estancia no es precisamente bajo, por tanto esto dificulta que las personas que se encuentran sin poder volver a casa, vivan en unas condiciones lo suficientemente decentes. Algo que hace la espera aún más amarga. De este problema, la compañía no se ha hecho cargo debido a que no están dando suficientes alternativas ocupacionales ya que solo tienen acuerdos con un hotel de la isla y está completo.

Una espera que se ha hecho cada vez más larga debido a que todos los días les dicen que tienen un vuelo asignado, sin embargo, luego es cancelado: "Esto implica que dos horas antes tienes que estar allí", explica María Amelia. Cuando llegan al aeropuerto para coger su vuelo de vuelta a casa, les dicen que ha sufrido un retraso: "Te informan de que está retrasado" y que a las dos horas o dos horas y media, "confirman la cancelación", de nuevo. Una situación que se está repitiendo constantemente.

La solución no parece llegar fácilmente aunque desde el aeropuerto les han informado que la compañía debe habilitar aviones adicionales ya que los que llegan al lugar ya están completos debido a que la empresa "ya tenía vendidos sus billetes". Esto, junto a que en el avión entran muy pocos pasajeros, hace que sea muy complicada la vuelta de estos pasajeros españoles a sus hogares. El temporal en la isla ha afectado a estos vuelos debido a que los vientos superan, en algunos casos, los 80 km/h.

Hay algunos casos que ya se están solucionando, como por ejemplo el de María Amelia que ya ha conseguido volver a casa, sin embargo, el resto, aunque felices por ella, siguen esperando volver a casa.

Mi vuelo ha sido cancelado ¿Qué hago?

Es algo muy común, ocurre con mucha asiduidad. Huelgas, problemas de las compañías y, como en este caso, alertas meteorológicas que dejan inhabilitado un vuelo y que por tanto se tiene que cancelar. Los pasajeros se ven afectados y empiezan a preguntarse qué hacer. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), explican cuáles son algunos de los derechos de estos consumidores y qué tienen que hacer si cancelan su vuelo.

En primer lugar, lo ideal es el rembolso del billete o el cambio por un nuevo viaje. De hecho, los pasajeros suelen tener la opción de elegir entre una y otra opción.

La cancelación de un vuelo la debe pagar la compañía. Es decir, los gastos de manutención o alojamiento e incluso llamadas telefónicas, debe pagarlo la empresa encargada del vuelo.

La compañía no está obligada a la compensación económica si: se demuestra que la incidencia se debió a circunstancias excepcionales, si se informa de la cancelación con antelación suficiente (un mínimo de dos semanas, entre dos semanas y siete días si se ofrece al pasajero un transporte alternativo que permita que salga con no más d dos horas de antelación y llegar al destino con no más de 4 horas de retraso y menos de 7 días siempre que se ofrezca alternativa con la que llegues con no más de una hora de antelación y llegar con no más de dos horas de retraso).