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Atraco con armas de fuego en una joyería en el centro comercial de La Vaguada

Entraron encapuchados, rompieron los cristales y se llevaron un botín de relojes y joyas. El suceso duró poco más de un minuto.

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JoyeríaIstock

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Marta Cidancha
Publicado:

Una joyería del centro comercial de La Vaguada, en Madrid, se ha visto envuelta en un atraco este martes a las 20:50 de la noche. Tres personas encapuchadas han entrado con armas de fuego y se han llevado un botín de joyas y relojes.

Los ladrones entraron a pie en el centro comercial de La Vaguada, ubicado en el barrio El Pilar, y se dirigieron a la joyería 'José Luis'. Según fuentes policiales, llevaban al menos un arma semiautomática con la que realizaron varias detonaciones contra el suelo, aunque nadie resultó herido.

Los tres hombres encapuchados rompieron los cristales y se llevaron un botín de relojes y joyas. El suceso duró poco más de un minuto, fue muy rápido según los testigos, y las personas que estaban allí salieron corriendo a refugiarse asustadas a las tiendas del alrededor.

Los atracadores salieron también por su propio pie. Fuera tenían un BMW tipo ranchera esperándoles con alguien dentro y así escaparon rápidamente.

Ante los hechos, el personal del centro comercial se vio obligado a activar un protocolo de emergencia y cerrar todos los accesos de entrada y salida del recinto.

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