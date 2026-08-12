Noticias de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026

El eclipse, la situación en Ceuta o el terremoto en Colombia, entre las noticias más destacadas de este miércoles 12 de agosto de 2026.

Crisis migratoria

La crisis migratoria continúa marcando el día a día de Ceuta 13 días después de la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma. Parte de los migrantes permanece en calles y playas mientras busca una vía para llegar hasta la Península o continuar hacia otros puntos de Europa.

Del mismo modo, han aparecido mafias que llegan a pedir hasta 7.000 euros a los migrantes para trasladarlos fuera de Ceuta. Ya se han notificado algunos desplazamientos en lancha y se han producido detenciones relacionadas con estos movimientos.

Eclipse

España vive este miércoles 12 de agosto una de sus citas astronómicas más esperadas. Un eclipse total de Sol será visible durante el atardecer y su franja de totalidad atravesará el país de oeste a este, desde A Coruña hasta Palma, pasando por ciudades como León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

En buena parte de la mitad norte podrá contemplarse como total, mientras que en el sur será parcial. El fenómeno se producirá con el Sol muy cerca del horizonte, por lo que será necesario contar con buena visibilidad hacia el oeste.

Terremoto Colombia

Han pasado 48 horas desde el terremoto que sacudió Colombia y las labores de búsqueda continúan en las zonas afectadas. Rescatistas, vecinos, militares y unidades caninas trabajan entre los edificios derrumbados para localizar cualquier señal de vida mientras avanza el tiempo desde el seísmo.

En Pereira, en el departamento de Risaralda, los equipos retiran placas y restos de construcciones para abrir paso a los perros especializados. El silencio se convierte en una parte del operativo: cualquier ruido procedente de los escombros puede indicar la presencia de una persona atrapada.

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