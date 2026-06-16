La CNMC abre un expediente sancionador a seis grandes entidades bancarias por presuntas prácticas anticompetitivas en las hipotecas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pone la lupa sobre Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell, por una presunta práctica anticompetitiva.

En concreto se ha incoado un procedimiento sancionador a dichas entidades por una posible práctica contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Algunas declaraciones de directivos de estas entidades sobre la política comercial futura que su banco iba a llevar a cabo, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo habrían permitido "a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores", según la CNMC.

Una vez abierto el expediente, se abre un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.