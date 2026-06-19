Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Operativo policial

La policía local de Castellón refuerza la prevención del consumo de drogas en los centros escolares con una campaña integral

La Unidad Canina (UCAN) y la Unidad Agente Tutor colaboran en un dispositivo antidrogas que instala controles preventivos contra el consumo de drogas entre menores.

Operación antidrogas.

Castellón refuerza la vigilancia antidrogas | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

La policía local de Castellón junto a la unidad canina y la unidad agente tutor han puesto en marcha una campaña para concienciar a niños y adolescentes sobre el peligro del consumo de drogas. Se trata de um operativo donde existe una especial vigilancia en todos los centros escolares en los que se buscan que los espacios educativos sean más seguros.

Si se detectan cacheos el protocolo es clave: se llama a los padres

Antena 3 Noticias acompaña a una patrulla policial local en uno de los días de rastreo. Se acercan hasta un grupo de jóvenes que podría estar consumiendo. Los inspeccionan con la ayuda de la unidad canina. Los perros rastrean y evitan cacheos. Si se detecta droga el protocolo es clave: se llama a los padres.

El objetivo de la campaña es el de apartar al menor del consumo de drogas y sancionar determinadas conductas, prevenir concienciar y proteger a los menores. La policía local insiste en la importancia de la coordinación con los centros educativos y familias para construir un entorno más seguro frente a las drogas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Controlado pero no extinguido el incendio en una nave de trasteros de Villaverde

Incendio en una nave de trasteros de Villaverde, Madrid

Publicidad

Sociedad

Operación antidrogas.

La policía local de Castellón refuerza la prevención del consumo de drogas en los centros escolares con una campaña integral

Julian Assange solicita asilo político en la embajada de Ecuador en Reino Unido

Efemérides de hoy 19 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 19 de junio?

Mónica García destaca que el 91% de la población apoya la educación sexual en la escuela frente a "pines parentales"

Cerca del 30% de las mujeres afirma haberse visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual

Ahmed Tommouhi, pasó 15 años preso siendo inocente.
BARCELONA

2,5 millones para el hombre que pasó 15 años en la cárcel por una violación que no cometió

Destrozos en Ourense
Galicia

Una tromba de agua arrasa aldeas del oriente ourensano: “Necesitaremos paciencia y recursos”

Desahucio en La Mina (Barcelona)
Cataluña

Tensión en el macrodesahucio de un bloque okupado en La Mina, en Barcelona

Una cincuentena de vecinos se han concentrado para tratar de evitar el desahucio y se han vivido momentos de tensión cuando parte de la comitiva ha abandonado el edificio.

Jugando con un balón en la playa
Andalucía

Cádiz declara la guerra a los balones en la playa: multas de hasta 750 euros y 18 pelotas requisadas

Los balones requisados se donan a colegios y asociaciones al final del verano.

Concierto de Miguel Ríos

El cantante Miguel Ríos, obligado a suspender sus conciertos en Ourense y Arucas por un "leve traumatismo craneal"

Clínica logopédica acordonada por la Policía Nacional

Prisión provisional para el hombre detenido por matar a puñaladas al logopeda de su hijo en Valencia

Imagen de archivo de un tren AVE

Un incendio en L'Albi interrumpe los trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona

Publicidad