La policía local de Castellón refuerza la prevención del consumo de drogas en los centros escolares con una campaña integral

La policía local de Castellón junto a la unidad canina y la unidad agente tutor han puesto en marcha una campaña para concienciar a niños y adolescentes sobre el peligro del consumo de drogas. Se trata de um operativo donde existe una especial vigilancia en todos los centros escolares en los que se buscan que los espacios educativos sean más seguros.

Si se detectan cacheos el protocolo es clave: se llama a los padres

Antena 3 Noticias acompaña a una patrulla policial local en uno de los días de rastreo. Se acercan hasta un grupo de jóvenes que podría estar consumiendo. Los inspeccionan con la ayuda de la unidad canina. Los perros rastrean y evitan cacheos. Si se detecta droga el protocolo es clave: se llama a los padres.

El objetivo de la campaña es el de apartar al menor del consumo de drogas y sancionar determinadas conductas, prevenir concienciar y proteger a los menores. La policía local insiste en la importancia de la coordinación con los centros educativos y familias para construir un entorno más seguro frente a las drogas.

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