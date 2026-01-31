Espectacular respuesta de una comerciante a un atracador armado con un hacha

La Guardia Civil ha detenido un hombre por atracar un comercio en Tíjola, Almería, a golpes con un hacha. Entró en el establecimiento con el rostro cubierto y con un hacha de mediando tamaño y la dependienta intentó defenderse y resultó herida. Se le acusa de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

En su denuncia ante la Guardia Civil, la dependienta del comercio aseguró que se encontraba trabajando en horario de mañana cuando un hombre accedió al local con el rostro cubierto con la capucha de una sudadera negra y con un hacha. Le amenazó y empezó a golpearle cuando se negó a entregarle la recaudación. El presunto ladrón intentaba, que la dependienta metiera el dinero en una bolsa de plástico y empezó la pelea. El hombre, de apariencia corpulenta, accede al mostrador empuñando en todo momento el arma blanca. No obstante, ella consiguió defenderse con un palo de escoba y finalmente el detenido decidió huir.

Los guardias civiles del Puesto de Albox consiguieron localizar al presunto autor después de encontrar en una zona próxima al establecimiento objetos relacionados con el ataque, entre los que se encontraba un hacha, un cuchillo de cocina y prendas de vestir coincidentes con las utilizadas por el autor. Las diligencias y la persona detenida han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena, Almería.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.