Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas

'La Volaera' llevará el caso ante la Agencia de Protección de Datos y estudiará posibles reclamaciones patrimoniales para las afectadas.

María Martín, presidenta de la asociación 'La Volaera'

Rocío Luque
Publicado:

La asociación granadina 'La Volaera' ha decidido dar un paso al frente y promover una denuncia colectiva por los fallos detectados en las pulseras telemáticas de protección a víctimas de violencia de género. “Queremos conocer de primera mano todos los fallos que se han producido y siguen produciéndose”, afirma su presidenta, María Martín Romero, quien hace un llamamiento a las mujeres afectadas y subraya la gravedad de que un recurso “tan sensible e imprescindible” presente deficiencias capaces de comprometer “la vida de las mujeres”.

Para ello, la entidad ha habilitado un formulario seguro y confidencial destinado a recopilar casos de errores de localización, desconexiones, alertas falsas o pérdidas de datos, incidencias que —según explican— se han intensificado desde el reciente cambio de licitación del servicio.

Con esta recogida sistemática de testimonios, 'La Volaera' persigue dos objetivos: presentar una denuncia colectiva ante la Agencia Española de Protección de Datos por posibles vulneraciones de seguridad en el tratamiento de datos personales; y evalúa “la viabilidad de iniciar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones Públicas cuando los fallos hayan ocasionado daños o perjuicios a las víctimas”.

Reclaman protección real y responsabilidades

El llamamiento es de carácter estatal: cualquier mujer residente en España puede aportar su experiencia de forma totalmente confidencial. “Pedimos tanto a afectadas por cualquier tipo de incidencias como a quienes conozcan a alguna víctima que pueda estar en esta situación que la animen a unirse a nosotras y sume su testimonio. La participación es esencial para exigir responsabilidades y mejorar la protección de todas las mujeres”, recalca Martín Romero.

La asociación insiste en que esta acción colectiva es “necesaria y justa”. “Creemos en una protección efectiva, no formal; en una justicia que funcione y en un acompañamiento que no abandone a ninguna mujer”. “Nuestra única lealtad es con las víctimas y con la verdad de lo que les ocurre”, subraya su presidenta.

