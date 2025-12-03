Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un hombre abusa de amigas de sus hijos a cambio de regalos y droga en Madrid

Los padres de una de las niñas dieron la voz de alarma después de varios ingresos hospitalarios por adicción a las drogas.

Furg&oacute;n en la Audiencia Provincial de Madrid

Furgón en la Audiencia Provincial de MadridEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

Un taxista ha sido condenado a 26 años de cárcel por abusos sexuales a amigas de sus hijos del instituto a cambio de regalos y droga. Los hechos ocurrieron a finales de 2021 hasta octubre de 2023. Tal y como aparece en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se le pena por delitos de corrupción de menores, delitos contra la libertad sexual, y contra la salud pública.

Fueron los padres de una de las niñas quienes dieron la voz de alarma después de varios ingresos hospitalarios por adicción a las drogas. Desde aquel momento, el caso se derivó a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (FAM) de la Policía Nacional.

Según la fiscal, el procesado aprovechando que acudían a su domicilio en el distrito de Carabanchel amigas y compañeras del instituto de su hijos, entró en contacto con varios menores. Sostiene que "a cambio de mantener cualquier tipo de contacto íntimo o relaciones sexuales con las mismas, les ofrecía dinero, sustancias estupefacientes, como cocaína, marihuana y hachís, o regalos".

El agresor negó tocamientos y que les diera drogas

El agresor sexual negó en su declaración durante el juicio que realizara tocamientos a las menores y que les diera regalos y drogas, así como pastillas, lo que provocó una adicción de las menores a sustancias. "Nunca tuvo intención de hacerlas nada. Las llevaba de un lado a otro hasta que vi que se estaban pasando conmigo", dijo en su turno a la última palabra.

La Policía Nacional acreditó en el análisis de su móvil los contratos del acuerdo con las menores, lo que supone la principal prueba de cargo. Además, se constatan que las niñas mandaban fotografías desnudas al procesado y la existencia de vídeos sexuales. En su escrito, el fiscal solicitaba que se le impusiera al condenado medidas de libertad vigilada que oscilan entre cinco y diez años, y penas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante cinco años, así como para el desempeño de cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores por periodos de hasta veinte años.

