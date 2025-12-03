Un hombre mata a una mujer de 39 años tras agredirla con arma blanca en Torrijos (Toledo)

Una mujer de 39 años ha sido asesinada este miércoles a manos de un hombre de 45 años en Torrijos (Toledo). La mujer ha sufrido una agresión con arma blanca. La Guardia Civil ha cogido el mando de la investigación.

Los hechos han ocurrido a las 13.10 horas en una vivienda de la calle Cirilo Montero de la localidad toledana. Allí la mujer fue apuñalada en el abdomen. La Guardia Civil, la Policía Local, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI se han desplazado hasta el lugar. El hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital de Toledo por diversas lesiones. Así lo ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Tal y como detalla Europa Press, la Delegación de Gobierno manchego notificó que la muerte de la mujer se produjo de forma violenta, además de la detención del hombre que fue posteriormente trasladado.

De momento, no se conoce el parentesco de las dos personas. Tampoco estaban registrados en el Sistema Viogén, según Efe.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado durante la inauguración de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete que este asesinato podría ser un nuevo caso de violencia de género.

Dos menores han sido atendidos con ayuda psicológica

Según han podido trasladar a Efe fuentes de la investigación, se detalla que el domicilio en el que se han producido los hechos había dos menores. Estos han sido atendidos por un psicólogo del Centro de la Mujer. Además, se están desplazando trabajadores sociales del Ayuntamiento.

Las cifras de la violencia de género en España

Esta noticia la conocemos poco después de que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género confirmara el asesinato de una mujer de 29 años en Alicante el pasado 2 de diciembre. De momento, ya son 42 mujeres víctimas mortales por violencia de género en España a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Una cifra que plasma la problemática de la violencia machista en nuestro país.

Cabe señalar que en 2024 se registraron hasta 544 denuncias diarias, según el Poder Judicial de España. Una coyuntura a la que se suma otro dato: los hombres de entre 16 y 21 años son el grupo menos concienciado contra la violencia de género, tal y como detalla el sexto 'Macroestudio de violencia de género Tolerancia Cero'.

