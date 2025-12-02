Así lucha la UME contra la peste porcina africana: desinfección, drones y traslado de cadáveres

Cuarto día de alerta sanitaria desde el hallazgo de dos jabalíes muertos que portaban el virus de la peste porcina africana (PPA) en Bellaterra, una entidad descentralizada de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. Desde noviembre de 1994 no se habían encontrado más casos.

Pero la novedad es que este martes el Gobierno ha aumentado a nueve los positivos por este virus y se ha delimitado la zona a un área de 20 kilómetros. En esta trabajan más de 400 efectivos que continúan con las labores de contención para evitar propagaciones.

La Unidad Militar de Emergencias se ha desplegado en el Parque Natural de Collserrolla (Barcelona), donde con la ayuda de los efectivos y drones desinfectan la zona. Del mismo modo que también trasladan los cadáveres de los jabalíes para evitar que el virus pueda extenderse.

Los militares no solo desinfectan los vehículos, trajes, botas o cualquier otra prenda u objeto que haya tenido contacto en la zona infectada, sino que transportan con la mayor seguridad biológica posible a los animales infectados hacia los centros de analítica. Aunque no solo se centran en estas dos labores.

La población también está avisada de los lugares por los que no puede pasar, gracias a las advertencias de los operarios. "Está vallado, hay cintas que avisan", explicaba un ciudadano. Aunque, además de la vigilancia, el principal objetivo es la desinfección. El delegado del Gobierno de Cataluña, Carlos Prieto, asegura que "el ámbito de desinfección que hace la UME es de una elaboración muy elevada".

Para ello desinfectan hasta el más mínimo detalle porque "debemos controlar que ese patógeno no quede en la suela de un zapato y luego pase por delante de desinfección". Otro militar de la UME añade que han instalado una estación de desinfección para los vehículos que trabajan en el área delimitada.

Efectivos de día, drones de noche

Así mismo, los más de 400 efectivos, que componen entre Mossos d'Esqueadra, Guardia Civil, agentes forestales y militares de la UME, trabajan para controlar que el virus de la peste porcina africana se propague. El coordinador militar, Joaquín Núñez, asegura que hay "unas veinte patrullas haciendo un rastreo en la zona asignada".

Sin embargo, se trata de una zona de difícil acceso y con una alta población de jabalíes por lo que a los efectivos se les complica realizar una labor efectiva. Así que por la noche los drones, con iluminación infrarroja invisible al ojo humano, serán los vigilantes de la zona. El objetivo de esta vigilancia es para que los animales no salgan del parque y así evitar que el virus se extienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.