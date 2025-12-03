SuperArte, el evento inclusivo más importante de Europa llega a Galicia

La cita es este miércoles 3 de diciembre en el Teatro Afundación de Vigo. SuperArte es una gala promovida por la Fundación SIFU, en colaboración con Afundación, y se ha consolidado como una referencia europea en inclusión cultural.

Con más de veinte representaciones en escenarios emblemáticos, entre ellos el Teatro Real de Madrid, el espectáculo ha reunido a más de 20.000 espectadores y se ha convertido en una referencia en todo el continente. El objetivo de este proyecto es destacar el papel del arte como herramienta de cambio social e integración, a la vez que visibiliza el talento de artistas con discapacidad.

Ocho propuestas de música y danza para romper barreras y estereotipos

La recaudación se destinará íntegramente al programa de Becas SuperArte, que ofrece formación y oportunidades profesionales a intérpretes con discapacidad. Este es, además, uno de los objetivos de la Fundación SIFU, que promueve la orientación, formación y acompañamiento de personas con discapacidad que desean desarrollar su carrera artística.

La gala de Vigo ofrece música y danza en ocho propuestas protagonizadas por distintos artistas. La encargada de conducir el evento es Inés Rodríguez, conocida logopeda y divulgadora con parálisis cerebral que cuenta con una comunidad de miles de seguidores en redes.

La orquesta inclusiva habitual contará en esta ocasión con la colaboración de 23 músicos del Conservatorio Superior de Música de Vigo y de la Fundación Igualarte. Además, miembros de SondeSeu y músicos de ETRAT presentarán una mezcla de muiñeiras con arreglos de Anxo Pintos y del director artístico Oriol Saña.

Instrumentos que pueden interpretarse a través de la mirada

Entre las actuaciones más esperadas destaca la de Joel Bueno, artista con parálisis cerebral que interpretará un piano de cola mediante la mirada. Esto será posible gracias a un innovador brazo robótico desarrollado por ABB y Erni. A través de su música, Joel se ha convertido en una inspiración y hará en esta gala las delicias de todos los presentes.

También lo harán Ismael Rosario con su Eye Harp, sistema que permite interpretar melodías mediante el movimiento ocular, Mario Peña al canto y ukelele, y el barítono Johann Sebastian.

El apartado de danza estará representado por Jair Víctor Codina y Sergio Milán 'Crazy Finger', que presentarán Leds, una pieza de danza urbana coreografiada por Brodas Bros, que fusiona ritmo y un espectáculo de luz y oscuridad.

La música electrónica llegará de la mano de Pascal Kleiman, DJ y productor que, nacido sin brazos, utiliza el secuenciador multipista Oxi One con los pies.

El cartel lo completan jóvenes y consolidados talentos como el violinista de 10 años Aarón Moratón; Adrián Esparza, cantante, rapero y productor; Nieves López, rapera y compositora, que estrenará Como la curo; el pianista Iker López; y Lucía Sanguino, primera contrabajista con síndrome de Down de la Orquesta Sinfónica OSCAM.

Una apuesta creativa, revolucionaria, inspiradora y que demuestra que el arte no entiende de barreras.

