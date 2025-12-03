Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La policía local de Sevilla busca al dueño de un sobre con una cuantía de dinero "significativamente alta"

La Policía Local solicita la ayuda de vecinos y transeúntes para localizar al propietario.

Pilar Lombardo
Publicado:

La rutina diaria de una patrulla de la Policía Local de Sevilla dio un giro inesperado cuando los agentes encontraron un sobre lleno de dinero abandonado en una calle del Distrito Sur. El hallazgo, producido durante una ronda preventiva, ha generado sorpresa entre los vecinos y ha activado un protocolo especial para intentar localizar al legítimo dueño de la elevada cantidad en metálico.

Los agentes se percataron del sobre y tras comprobar su contenido, los policías lo trasladaron a dependencias oficiales siguiendo el procedimiento habitual para objetos perdidos, aunque recalcan que la cuantía hallada es "significativamente alta", lo que podría indicar que su extravío fue accidental y no intencionado.

Colaboración ciudadana

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de los canales oficiales de Emergencias Sevilla, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para intentar identificar al propietario del dinero. Las autoridades piden que cualquier persona que crea tener relación con este objeto se ponga en contacto mediante mensaje directo en redes sociales o acudiendo a una jefatura policial. Para evitar fraudes, será imprescindible demostrar la titularidad del sobre mediante detalles concretos sobre su contenido y características.

El dinero queda bajo custodia policial

Mientras se desarrolla la investigación, la cantidad encontrada permanecerá depositada en dependencias de la Policía Local, donde quedará registrada y protegida conforme a la normativa vigente.

Llamamiento al propietario

La Policía Local reitera su mensaje: cualquier persona que haya extraviado recientemente una cantidad importante de efectivo en el Distrito Sur de Sevilla debe contactar de inmediato con los canales oficiales. El sobre ya está asegurado; ahora falta encontrar a quien lo perdió.

