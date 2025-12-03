El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira, acusado de robar medicamentos de un hospital

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a la dueña y al anestesista de la clínica dental de Alzira (Valencia) donde fue atendida la niña de 6 años que posteriormente falleció y otra de cuatro que fue hospitalizada.

El especialista que sedó a la niña de seis años, es sospechoso de haber robado medicamentos anestésicos del hospital público en el que trabaja. Tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana y recoge Efe, hay indicios de que el anestesista hubiera hurtado varios de estos medicamentos. De esta forma, se le acusa de delito de hurto, de homicidio imprudente, lesiones, contra la salud pública y de omisión del deber de socorro.

Por su parte, a la propietaria de la clínica, también detenida, se le atribuyen delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Se investiga si hubo 'mala praxis'

Tal y como ha podido confirmar Antena 3 Noticias, el profesional sanitario detenido participó en los procedimientos realizados a ambas menores en la clínica.

Después de que el caso se diera conocer, el anestesista prestó declaración, en compañía de su abogado, ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad y posteriormente, ante los agentes de la Policía Nacional que investigan el caso, judicializado. Ahora se investiga si hubo 'mala praxis'.

Por su parte, la Conselleria mantiene un expediente informativo para determinar qué ocurrió con los tratamientos y de si siguieron los protocolos establecidos. Como medida cautelar, se ordenó el cierre de la clínica.

Los hechos de este suceso se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas acudieron a la clínica dental privada en Alzira para realizarse varios tratamientos. Sin embargo, todo desembocó en el fallecimiento de la niña de seis años el mismo día tras ser atendida en la clínica después de que ingresara a las 16.52 horas Urgencias del Hospital de La Ribera y sufriera una parada cardiorrespiratoria.

La niña de cuatro años, que también fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia, recibió el alta el martes tras permanecer en la UCI Pediátrica y una posterior recuperación progresiva hasta poder dejar el centro hospitalario.

