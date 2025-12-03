Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Clínica dental

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira, acusado de robar medicamentos de un hospital

Al sanitario se le acusa de delito de hurto, de homicidio imprudente, lesiones, contra la salud pública y de omisión del deber de socorro.

Fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira, acusado de robar fármacos de un hospital | EFE/ Manuel Bruque

Publicidad

Beni López
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a la dueña y al anestesista de la clínica dental de Alzira (Valencia) donde fue atendida la niña de 6 años que posteriormente falleció y otra de cuatro que fue hospitalizada.

El especialista que sedó a la niña de seis años, es sospechoso de haber robado medicamentos anestésicos del hospital público en el que trabaja. Tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana y recoge Efe, hay indicios de que el anestesista hubiera hurtado varios de estos medicamentos. De esta forma, se le acusa de delito de hurto, de homicidio imprudente, lesiones, contra la salud pública y de omisión del deber de socorro.

Por su parte, a la propietaria de la clínica, también detenida, se le atribuyen delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Se investiga si hubo 'mala praxis'

Tal y como ha podido confirmar Antena 3 Noticias, el profesional sanitario detenido participó en los procedimientos realizados a ambas menores en la clínica.

Después de que el caso se diera conocer, el anestesista prestó declaración, en compañía de su abogado, ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad y posteriormente, ante los agentes de la Policía Nacional que investigan el caso, judicializado. Ahora se investiga si hubo 'mala praxis'.

Por su parte, la Conselleria mantiene un expediente informativo para determinar qué ocurrió con los tratamientos y de si siguieron los protocolos establecidos. Como medida cautelar, se ordenó el cierre de la clínica.

Los hechos de este suceso se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas acudieron a la clínica dental privada en Alzira para realizarse varios tratamientos. Sin embargo, todo desembocó en el fallecimiento de la niña de seis años el mismo día tras ser atendida en la clínica después de que ingresara a las 16.52 horas Urgencias del Hospital de La Ribera y sufriera una parada cardiorrespiratoria.

La niña de cuatro años, que también fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia, recibió el alta el martes tras permanecer en la UCI Pediátrica y una posterior recuperación progresiva hasta poder dejar el centro hospitalario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Mata a puñaladas a su pareja de 29 años y se suicida ahorcándose en un piso de Alicante

vivienda asesinato maltrato

Publicidad

Sociedad

Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas

Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas

Fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira, acusado de robar medicamentos de un hospital

Gala SuperArte

SuperArte, el evento inclusivo más importante de Europa llega a Galicia

El interior de un tren
Urgencias

Un estudiante de Medicina detiene un tren para atender una urgencia de una turista: "Vi a la chica tumbada con señas de dolor"

Luces de coche de policía
TOLEDO

Un hombre mata a una mujer de 39 años tras agredirla con arma blanca en Torrijos (Toledo)

El dinero perido
Dinero extraviado

La policía local de Sevilla localiza al dueño de un sobre con una cuantía de dinero "significativamente alta"

La Policía Local había pedido ayuda a vecinos y transeúntes. Gracias a la difusión en redes sociales, han encontrado al propietario.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
SUCESOS

Encuentran a una chica de 15 años muerta por asfixia en un piso de Palma tras introducir su cabeza entre unos barrotes

Todo apunta a que un accidente doméstico habría causado la muerte por ahogamiento de la joven. La chica presentaba lesiones en la zona del cuello.

Detenidos el anestesista y la dueña de la clínica de Alzira donde se sedó a una niña fallecida

Detenidos la dueña de la clínica dental de Alzira y el anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida

Vista de un coche de la Policía Nacional

Los padres de la joven de 18 años víctima de la violación grupal en Málaga aseguran que su hija "fue víctima de una trampa"

Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un hombre abusa de amigas de sus hijos a cambio de regalos y droga en Madrid

Publicidad