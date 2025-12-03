Un estudiante de Medicina detiene un tren para atender una urgencia de una turista: "Vi a la chica tumbada con señas de dolor"

"¿Hay algún médico en el tren?". Eso fue lo que sonó por la megafonía del Euromed que salió de Alicante rumbo a Barcelona. Por suerte, un estudiante de sexto de Medicina escuchó el mensaje y en seguida se ofreció a ayudar. "Vi a la chica tumbada con señas de dolor. Era danesa, nos entendimos en inglés. Al poco llegó el interventor que había recorrido todo el tren, pero no había ningún médico. Cuando le dije que yo era estudiante de Medicina me dijo: me sirve", cuenta Diego Cantó, el héroe del tren.

Casualmente tenía un estetoscopio porque venía de hacer unas prácticas. "Siempre llevo un pequeño kit de primeros auxilios en la mochila. La exploré y tenía el abdomen muy rígido. Intenté hacer maniobras para ver si era apendicitis, pero le dolía tanto que no podía. Entonces me contó que le habían hecho una extracción de óvulos". El médico le había recomendado que no corriera ni hiciera esfuerzos, pero a los pocos días tuvo que coger un avión que casi pierde, así que corrió por el aeropuerto para poder subirse.

El interventor le preguntó si era necesario para el tren para que la atendieran en un hospital. Diego no lo dudó. "Tienen que verla en un hospital. Deben hacerle una ecografía urgente. Me dijo que en quince minutos podían parar en Xátiva. Pedí que tuvieran una ambulancia en la estación. Y así fue. El interventor contactó con la central y el tren paró y entonces fue cuando la pasamos a la camilla. Le di mi teléfono por si necesitaba algo más".

Diego ha estado en contacto con la chica después de ese día. "Por suerte está mucho mejor. Me dijo que el diagnóstico era un sangrado después de la extracción folicular. Es una intervención básica que no se hace ni en un quirófano, pero sí que se pincha el ovario y le había sangrado el folículo. También se le hizo una peritonitis hemática que es una inflamación en la sangre que inflama mucho el abdomen y el peritoneo".

La chica danesa ha llamado a Diego para agradecerle su ayuda. Su rápida actuación y la determinación de parar el tren han sido claves para salvar la vida de la turista.

