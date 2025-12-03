Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

SUCESOS

Encuentran a una chica de 15 años muerta por asfixia en un piso de Palma tras introducir su cabeza entre unos barrotes

Todo apunta a que un accidente doméstico habría causado la muerte por ahogamiento de la joven. La chica presentaba lesiones en la zona del cuello.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional EFE/Mariscal

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional OC

Publicidad

Beni López
Publicado:

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando la muerte de una chica de 15 años que ha sido encontrada muerta en su apartamento en Palma.

Aunque faltan los resultados de la autopsia, todo parece indicar que un accidente doméstico ha sido la causa de la muerte por ahogamiento. Por lo tanto, se descarta la mano criminal, según recoge el diario Última Hora. Al parecer, la adolescente introdujo de forma voluntaria la cabeza en los barrotes, muriendo de asfixia.

Las fuentes próximas del caso, según el medio citado, tuvieron lugar a las 21:30 horas. Allegados de la adolescente encontraron el cuerpo de la chica que presentaba aparentemente lesiones en la zona del cuello. Fue entonces cuando acudieron la Policía Nacional y el Grupo de Homicidios. Tal y como recoge el Diario de Mallorca, los familiares alertaron al servicio de emergencias. La dotación en ambulancia trató de reanimar a la chica, pero no fue posible salvarle la vida. Más tarde certificaron su defunción.

La familia ha recibido asistencia tras el trágico accidente.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la muerte de la chica de 15 años encontrada en Palma y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora, prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la muerte de la chica de 15 años encontrada en Palma en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

El dinero perido

La policía local de Sevilla busca al dueño de un sobre con una cuantía de dinero "significativamente alta"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Encuentran a una chica de 15 años muerta por asfixia en un piso de Palma tras introducir su cabeza entre unos barrotes

La clínica dental de Alzira tras ser clausurada

Detenidos la dueña de la clínica dental de Alzira y el anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida

Vista de un coche de la Policía Nacional
MÁLAGA

Los padres de la joven de 18 años víctima de la violación grupal en Málaga aseguran que su hija "fue víctima de una trampa"

Furgón en la Audiencia Provincial de Madrid
Madrid

Un hombre abusa de amigas de sus hijos a cambio de regalos y droga en Madrid

Los únicos coches que no estarán obligados a usar la baliza V16
DGT

¿Me pueden multar si utilizo los triángulos de emergencia y la baliza V16 a la vez?

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, con motivo de su implementación inmediata en nuestras carreteras, es aconsejable tener todo en regla y conocer cuál es la penalización por no tener dicho dispositivo.

La UME y la Policía buscan los cuerpos de una mujer y de su bebé que desaparecieron en el año 1987
Desaparecidas

Activan en Asturias la búsqueda de Mari Trini y su hija 38 años después de su desaparición

La mujer de origen asturiano y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros (León), lugar en el que ambas residían después de interponer una denuncia de malos tratos a su marido. Casi 40 décadas después, se cree que podrían estar en el fono de la balsa de Berbés, Asturias.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido un hombre por matar a su compañero de piso con una mancuerna en Valencia

Tripa cervecera

La 'barriga cervecera' causa más daño al corazón que el exceso de peso general

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

Publicidad