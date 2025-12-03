Encuentran a una chica de 15 años muerta por asfixia en un piso de Palma tras introducir su cabeza entre unos barrotes

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando la muerte de una chica de 15 años que ha sido encontrada muerta en su apartamento en Palma.

Aunque faltan los resultados de la autopsia, todo parece indicar que un accidente doméstico ha sido la causa de la muerte por ahogamiento. Por lo tanto, se descarta la mano criminal, según recoge el diario Última Hora. Al parecer, la adolescente introdujo de forma voluntaria la cabeza en los barrotes, muriendo de asfixia.

Las fuentes próximas del caso, según el medio citado, tuvieron lugar a las 21:30 horas. Allegados de la adolescente encontraron el cuerpo de la chica que presentaba aparentemente lesiones en la zona del cuello. Fue entonces cuando acudieron la Policía Nacional y el Grupo de Homicidios. Tal y como recoge el Diario de Mallorca, los familiares alertaron al servicio de emergencias. La dotación en ambulancia trató de reanimar a la chica, pero no fue posible salvarle la vida. Más tarde certificaron su defunción.

La familia ha recibido asistencia tras el trágico accidente.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la muerte de la chica de 15 años encontrada en Palma y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora, prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la muerte de la chica de 15 años encontrada en Palma en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.