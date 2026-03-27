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Apuñalamiento por encargo en Ibiza: detenido un presunto sicario y el compañero de piso de la víctima

Las investigaciones también han revelado que existían conflictos previos entre la víctima y su compañero de piso, quien, al parecer, había amenazado en varias ocasiones con pagar a alguien para que lo matara.

El arma blanca de los hechos

El arma blanca de los hechosEuropa Press

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Marta Alarcón
Publicado:

Un hombre ha sido detenido en Sant Antoni de Portmany, Ibiza, acusado de intentar acabar con la vida de otro individuo a cambio de 2.000 euros. Junto a él, también ha sido arrestado el presunto instigador del ataque, que compartía vivienda con la víctima, según ha informado la Guardia Civil de las Islas Baleares.

El orden cronológico de los hechos

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes, alrededor de las 04:00 horas, cuando el supuesto agresor accedió a una vivienda situada en la calle Retiro. Una vez dentro, se dirigió directamente a la habitación donde dormía la víctima y le asestó hasta once puñaladas en la zona del tórax.

Tras recibir el aviso, varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acudieron rápidamente al lugar y auxiliaron al herido, que fue trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica. Poco después, los agentes localizaron cerca del domicilio a un hombre que llevaba un cuchillo en el bolsillo, por lo que fue retenido ante la sospecha de su implicación.

La investigación ha sido asumida por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Eivissa, cuyos agentes descubrieron que uno de los inquilinos había facilitado la entrada al atacante. Además, determinaron que el agresor actuó mientras este otro sospechoso presenciaba los hechos sin intervenir.

Existían conflictos previos

Las investigaciones también han revelado que existían conflictos previos entre la víctima y su compañero de piso, quien, al parecer, había amenazado en varias ocasiones con pagar a alguien para que lo matara. Según la declaración del detenido, aceptó llevar a cabo el ataque tras recibir la oferta económica.

El presunto autor material, un joven de 26 años, ha sido detenido por un delito de asesinato en grado de tentativa, mientras que el otro arrestado, de 48 años, está acusado de ser el inductor del mismo delito.

Otro suceso en Ibiza

Este mismo mes la Policía Nacional detenía también en Ibiza a un hombre, acusado de intentar secuestrar a una menor a la salida de un centro socioeducativo. Según las investigaciones, el hombre habría tratado de convencer a la menor para que fuera con él a su coche, prometiéndole chucherías.

La víctima consiguió salir corriendo y refugiarse en el interior de un supermercado, donde pidió ayuda. Minutos después llegaron hasta el lugar los efectivos de la Policía Nacional, quienes prestaron asistencia sanitaria a la joven, y posteriormente pusieron una orden de alejamiento al detenido con respecto a la víctima.

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