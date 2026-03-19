VIDEO: Un ladrón armado con un cuchillo suplica que le saquen de la tienda tras cerrarse la persiana y quedar encerrado

Un hombre de 32 años suplicó a la policía que lo sacasen de la tienda tras quedarse encerrado. El empleado, al verle con el cuchillo, salió corriendo por la puerta y logró cerrarla antes de que el ladrón se percatase. Las cámaras de seguridad gabaron todos los hechos con un Jordan Peebles, autor de los hechos, en pánico, intentando desesperadamente romper las persianas metálicas.

Al llegar la policía de West Midlands, en Birmingham, Peebles se dirigió a ellos con un "¿Compañero, puedes sacarme de aquí, por favor?" El agente, le reclama que enseñase donde tenía el cuchillo y el ladrón acató las órdenes inmediatamente, preso del pánico.

La semana pasada, Peebles compareció ante el Tribunal y se le declaró culpable de robo, condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión. "Se trata de un robo a punta de cuchillo que podría haber resultado en la muerte o posibles lesiones graves para el empleado del local", aseguró el detective Jay Aston.

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