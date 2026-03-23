El marido y los dos sicarios que habría contratado, los detenidos por quemar a la mujer en Sevilla la Nueva

A principios de febrero, una mujer de 30 años fue víctima de una brutal agresión que le dejó múltiples fracturas, entre ellas en la mandíbula y en las extremidades superiores, además de quemaduras de segundo y tercer grado.

El miércoles, la Guardia Civil detuvo a tres personas. Se trata del marido y dos sicarios, acusados de homicidio en grado de tentativa en dos municipios madrileños: Quijorna y Móstoles. Así se lo han trasladado a EFE fuentes de la investigación.

El marido de la víctima, un emprendedor marroquí con empresas de compraventa de terrenos y vehículos, cafeterías, restaurantes y salones de belleza en Sevilla la Nueva y Villanueva de la Cañada, está acusado como inductor de la agresión, mientras que los otros dos como autores materiales.

En un principio, los indicios no apuntaban a un caso de violencia de género, ya que el marido se encontraba en ese momento trabajando. Pero la agresión era tal que todo parecía indicar que quien había cometido el acto violento o bien conocía a la mujer o formaba parte de un encargo. Según las primeras pesquisas, el marido habría presuntamente encargado el ataque a los dos detenidos. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo sucedido el pasado mes de febrero.

Regresaba con su bebé

La agresión a la mujer, rociada con un líquido inflamable en el interior de su vivienda de Sevilla la Nueva, un municipio al suroeste de Madrid, le causó quemaduras que afectaron al 50% de su cuerpo. Actualmente, y tras haber pasado más de un mes y medio, continúa ingresada en el Hospital la Paz.

Regresaba junto a su hijo de seis meses, tras haber dejado a los otros dos mayores en el colegio, cuando dos individuos la esperaban en la puerta del domicilio y le prendieron fuego, sin margen para defenderse. La mujer consiguió llegar a la cocina y llamar a su suegro, que posteriormente llamó al 112.

Cuando la Guardia Civil, el Summa 112 y los bomberos de la Comunidad de Madrid se personaron en el lugar, encontraron a la mujer con quemaduras de segundo y tercer grado concentradas en la zona superior, además de diversas fracturas en la mandíbula y los brazos. Fue intubada para evitar que entrase en parada cardiorrespiratoria y la trasladaron al centro hospitalario donde continúa ingresada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.