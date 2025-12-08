Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Manises, la localidad que más veces ha repartido el Gordo de la Lotería de Navidad

Cada español se gastará de media 76 euros en décimos, y Castilla y León vuelve a ser la comunidad donde más se juega a la Lotería de Navidad.

Marta Alarcón García
Publicado:

Quedan dos semanas para el Sorteo de la Lotería de Navidad y la ilusión, y también las colas, han vuelto a desbordarse en las administraciones más populares del país. Este año hay 2.970 millones de euros en premios, lo que está haciendo que se disparen las ventas. Este año los españoles gastarán tres euros más de media que en 2024.

En total, cada español gastará de media 76 euros en décimos. Sin embargo, Castilla y León vuelve a ser la comunidad donde más se juega, con Soria como líder destacada: sus habitantes invierten alrededor de 300 euros por persona.

Todo por intentar llevarse los 400.000 euros por décimo del primer premio. Aunque los expertos advierten: la suerte no siempre trae estabilidad. Según algunas estimaciones, siete de cada diez ganadores acaban arruinados por una mala gestión del dinero.

Los numero impares, los más solicitados

Aunque a lo largo de los 212 sorteos de la Lotería de Navidad, los números pares han sido ligeramente más afortunados que los impares, este año la gente está optando por los impares. Según ha confesado Julio Díez, lotero en Valladolid: "Los números que más pide la gente son el 13, el 15, el 17, el 69 y este año el 25, claro".

Manises, la localidad que más veces ha repartido el gordo

Aunque la comunidad donde más se juega a la lotería sea Castilla y León, la fiebre por ganar el Gordo también se vive en Manises, una localidad valenciana que presume de haber repartido el primer premio hasta siete veces, lo que lo convierte en el pueblo "más afortunado" de España. La primera vez que esta localidad repartió el premio fue en 1971 al número 23.238.

Otras administraciones que más premios reparten

Además de Loterías Manises, fundada en 1988 y destacada por haber conseguido repartir más de 350 millones de euros, las administraciones con más suerte en los premios a lo largo de los años han sido: Doña Manolita, que fue fundada en 1904 y es reconocida por haber repartido el Gordo en 76 ocasiones y Bruixa D' Or, ubicada en un pueblo de Lleida y cuyo nombre significa "suerte", es una de las administraciones más visitadas de España y destaca por haber sido pionera en la venta de décimos online.

