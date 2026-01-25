Muere un niño de 10 años atragantado mientras desayunaba en Puebla de la Reina, Badajoz

Un menor de edad de 10 años ha perdido la vida este domingo debido a un atragantamiento a primera hora de la mañana, mientras desayunaba, en una vivienda de Puebla de la Reina, Badajoz.

Se atragantó mientras desayunaba

Los servicios de emergencia recibieron la llamada sobre las 10:30 de la mañana, momento en el que se han presentado en la vivienda fuerzas de seguridad y varios miembros de un equipo sanitario.

No obstante, a pesar de que intentaron salvarle la vida con maniobras de reanimación cardiopulmonar, el menor terminó falleciendo. Una noticia devastadora para el pequeño municipio pacense, en el que apenas viven 700 personas en la actualidad.

"No hay palabras que alivien un dolor así"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lamentó la tragedia en su cuenta personal de X: "El fallecimiento de un niño de 10 años en Puebla de la Reina nos ha dejado profundamente apenados. No hay palabras que alivien un dolor así. Mi abrazo más sincero a su familia, a sus seres queridos y a todo el municipio. Estamos a vuestro lado".

Precisamente en las últimas semanas, son varios los fallecimientos que han tenido lugar en España debido a esta causa. El fin de semana pasado (16 al 18 de enero), dos jóvenes perdieron la vida al atragantarse: una niña de 9 años en Murcia y un chico de 19 años mientras comía una mandarina.

Alimentos peligrosos y consejos para evitarlos

Por otra parte, en cuanto a los alimentos que más atragantamientos pueden provocar y los consejos para salvar la vida de una persona que acaba de sufrirlo, Miguel Assal, agente de emergencias del SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencias), explica cuáles son las principales causas: "Principalmente las causas de atragantamiento son por alimentos. En tema de adultos son alimentos como la carne o el jamón, sobre todo, trozos de carne grande, mientras que en niños, sobre todo con cualquier tipo de objeto pequeño".

La maniobra de Heimlich

"Cuando la persona está tosiendo lo mejor es dejarle toser, es decir, animarle a toser. No se le toca ni se le golpea. Si vemos que la tos es inefectiva y se lleva las manos al cuello, lo vamos a inclinar unos 45 grados y realizar 5 golpes secos entre las dos escápulas", explica Assal. Si de esta manera no consigue expulsarlo, se procederá a realizar la maniobra de Heimlich.

"Lo abrazaremos por detrás, por debajo de sus axilas meteremos nuestro brazo y el puño, abrazando bien el nudillo, lo vamos a introducir justo debajo de las costillas y encima del ombligo. Aquí es el momento en el que haremos varias compresiones, hasta poder resolver, hacia dentro y hacia arriba, dibujando una jota, para que aplique el reflejo y se pueda resolver el atragantamiento para poder expulsar ese cuerpo extraño", admite el agente de emergencias.

