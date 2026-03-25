La Aesan alerta de la presencia de Salmonella en envases de longaniza de payés procedente de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de Salmonella en una longaniza de payés loncheada de la marca catalana 'Boadas 1880'. Lo ha hecho a partir de un aviso lanzado por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

La distribución inicial, tal y como se ha podido conocer en el comunicado, ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Concretamente, los lotes que figuran infectados y que estaban a la venta en los supermercados corresponden a los siguientes, con su respectiva fecha de caducidad: lote 329 (30/03/2026), lote 330 (31/03/2026), lote 331 (31/03/2026), lote 345 (11/04/2026), lote 346 (11/04/2026) y lote 347 (11/04/2026).

Recomendaciones

La AESAN recomienda a las personas que dispongan en su domicilio de productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haber ingerido este embutido y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, se aconseja acudir a un centro de salud. Estos síntomas, explica, son principalmente: diarrea, vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza.

La mejor manera de prevenir la salmonelosis, tal y como informa la Aesen en su apartado web de prevención de riesgos respecto a enfermedades de transmisión alimentaria, es mantener unas condiciones de higiene adecuadas en la manipulación de alimentos, conservar los productos refrigerados dentro de la cadena de frío y evitar el consumo de carnes crudas o poco cocinadas. Ante cualquier sospecha de infección, añade, es recomendable consultar con un profesional sanitario y, en lo posible, conservar el envase del producto para su análisis por las autoridades sanitarias.

La Salmonella

La Salmonella es una bacteria que puede causar infecciones intestinales al ser ingerida a través de alimentos contaminados. De hecho, es una de las causas más comunes de enfermedades de transmisión alimentaria en el mundo, sobre todo por su presencia en productos cárnicos, la cual es especialmente preocupante porque suelen consumirse sin cocinado previo, lo que impide eliminar el patógeno a través del calor.

Según la AESAN, la enfermedad que provoca, conocida como salmonelosis, suele manifestarse entre 6 y 72 horas después del consumo del alimento contaminado. Los síntomas más frecuentes incluyen diarrea intensa, vómitos, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza y malestar general. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen por sí solos en unos días, aunque pueden ser más graves en personas vulnerables, como niños pequeños, ancianos, mujeres embarazadas o personas con el sistema inmunitario debilitado.

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