La AESAN pide no consumir estos dos lotes de burger de pollo por salmonela

La cadena inmoviliza el producto en seis comunidades y Aesan pide no consumir los envases afectados.

Carne picada en un supermercado.

Carne picada en un supermercado.agencias

Los supermercados Consum han retirado de la venta un preparado de carne tipo burger meat de pollo de su marca propia tras detectar presencia de salmonela en varios lotes.

La decisión se ha comunicado a los clientes a través de los canales de la empresa y ha sido notificada a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que ha activado la correspondiente alerta.

Según la información difundida por la compañía en su página web, los lotes afectados son los identificados con los números 2830 y 1672, ambos con fecha de caducidad 1 de diciembre de 2025. El resto de la producción no entra en el alcance de la incidencia.

Retirada inmediata del producto afectado

Consum ha explicado que la detección de salmonela ha llevado a la retirada inmediata del preparado de carne. "Desde Consum, priorizando siempre la seguridad alimentaria y salud de los consumidores, hemos retirado el producto de manera inmediata. El resto de lotes comercializados son seguros para su consumo", ha señalado la empresa.

La alerta se circunscribe al preparado de carne burger meat de pollo de marca propia incluido en esos dos lotes concretos. La compañía indica que ya ha procedido a la inmovilización en tienda y a la retirada del producto de sus lineales, en línea con los protocolos internos de seguridad alimentaria.

Distribución en seis comunidades autónomas

En su comunicado, la Aesan detalla que, de acuerdo con los datos recibidos, el producto afectado se ha distribuido en Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Región de Murcia.

La información se ha trasladado a las autoridades competentes de esas comunidades a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objetivo de verificar la retirada efectiva de los lotes señalados y seguir el rastro de distribución.

