Efemérides de hoy 18 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 18 de mayo?

El 18 de mayo de 1909, fallece a los 48 años el compositor y pianista español Isaac Albéniz, en su residencia de Cambo-les-Bains, al suroeste de Francia. Su muerte se produce tras una larga enfermedad renal, conocida en la época como ‘enfermedad de Bright’ que deteriora progresivamente su salud en los últimos años de vida. El músico catalán permanece retirado de la actividad pública durante ese periodo, mientras sigue trabajando de forma intermitente en algunas composiciones.

Albéniz inicia su carrera como pianista en la infancia y ofrece conciertos en distintos países de Europa y América desde muy joven. Como compositor, centra buena parte de su producción en piezas para piano inspiradas en ritmos y paisajes españoles. Entre sus obras destaca la suite Iberia, compuesta en sus últimos años y considerada una de las más complejas de su repertorio. Su música incorpora elementos del folclore español junto a influencias de otras corrientes europeas.

Un 18 de mayo, pero de 1910, la Tierra atraviesa la estela del cometa Halley. El fenómeno coincide con una de las visitas más esperadas de este cuerpo celeste, que sólo es visible desde la Tierra, aproximadamente, cada 75 años. La aproximación genera gran expectación pública y también inquietud, ya que algunos científicos señalan la presencia de gases tóxicos en la cola del cometa, lo que da lugar a temores sobre los posibles efectos en la atmósfera terrestre.

Finalmente, el paso se produce sin consecuencias para el planeta. El cometa recibe su nombre en honor al astrónomo Edmond Halley, quien calcula su órbita en el siglo XVIII y predice con exactitud su regreso periódico. El cometa Halley está previsto para volver a ser visible desde la Tierra en junio de 2061, su última aparición fue en 1986.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de mayo?

1804.- El Senado francés proclama Emperador al general Bonaparte, con el nombre de Napoleón I.

1845.- El infante Carlos María Isidro renuncia a sus derechos a la corona española en favor de su hijo Carlos Luis de Borbón.

1927.- Inaugurado el Teatro Chino de Grauman, en el Hollywood Boulevard de Los Ángeles, California.

1953.- La aviadora estadounidense Jacqueline Cochran se convierte en la primera mujer en romper la barrera del sonido.

1961.- La película ‘Viridiana’, de Luis Buñuel, gana la Palma de Oro del Festival Cinematográfico de Cannes.

1976.- El boxeador español José Durán se proclama campeón del mundo en Tokio.

2009.- El Gobierno de Sri Lanka anuncia el fin de 26 años de guerra contra los Tigres tamiles.

2012.- Facebook debuta en la Bolsa de Nueva York.

2018.- Se estrella un avión de Cubana de Aviación cerca de la Habana y fallecen 112 personas de las 113 que iban a bordo.

2023.- El actor Harrison Ford es galardonado con una inesperada Palma de Oro de honor en el Festival de Cannes.

2025.- Estados Unidos anuncia que el expresidente, Joe Biden, de 82 años, padece cáncer de próstata con metástasis ósea.

¿Quién nació el 18 de mayo?

1868.- Nicolás Romanov, último zar de Rusia.

1872.- Bertrand Russell, matemático y filósofo inglés.

1897.- Frank Capra, director de cine, estadounidense.

1920.- Karol Wojtyla, papa Juan Pablo II, de origen polaco.

1941.- Juan María Atutxa, político español.

1981.- Mahamadou Diarra, futbolista maliense.

¿Quién murió el 18 de mayo?

1911.- Gustav Mahler, compositor austriaco.

1995.- Juan Gyenes, fotógrafo español.

2018.- Nicole Fontaine, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.

2020.- Aurelio Campa, futbolista.

2021.- Franco Battiato, músico italiano.

2022.- Miguel Báez ‘El Litri’, torero español.

¿Qué se celebra el 18 de mayo?

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos.

Horóscopo del 18 de mayo

Los nacidos el 18 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 18 de mayo

Hoy, 18 de mayo, se celebran santa Claudia y san Erico.