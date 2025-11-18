La Aesan alerta de la presencia de listeria en siete conocidos productos cárnicos loncheados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ha advertido de la presencia de listeria en distintos lotes de siete productos cárnicos refrigerados loncheados, todos procedentes del fabricante Cárnicas Serrano, que ya han sido retirados del mercado por la empresa de forma preventiva.

Los productos afectados son: "chopped lata finas lonchas" (150 gramos), envasado loncheado y refrigerado, con la marca Nuestra Alacena, que vende DIA, otros sobre los que la Aesan no ha especificado los lugares en los que se comercializan, pero cuyas enseñas figuran en la oferta de otras cadenas de distribución. Los otros productos retirados son: "pavo trufado con pistachos", marca Serrano, envasado y loncheado; mortadela de pavo con aceitunas, marca La Tabla, "mortadela de pavo", "chopped de pavo" y "maxi pavo" y "maxi york", de la marca La Tabla.

Los lotes y la fecha de caducidad se pueden comprobar en la web de la Aesan. Fuentes de Cárnicas Serrano han señalado a Efe que "de los productos que figuran en la lista no ha habido ningún caso positivo" y que "se produjo su retirada con carácter preventivo".

Comunidades en las que se han distribuido

Según la Aesan, se han distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

En el caso del producto "Nuestra Alacena", que ya había sido alertado la semana pasada, fuentes de la cadena de distribución DIA han indicado a Efe "que como medida preventiva y siguiendo el protocolo habitual establecido desde la administración, se ha procedido a retirar el lote del producto indicado de sus tiendas".

La Aesan recomienda a las personas que posean en su domicilio los productos incluidos en el aviso que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos y presentar síntomas relacionados con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud. La agencia también ha avisado de la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación con otros productos y, en el caso de estar embarazada, es aconsejable la consulta de las recomendaciones de consumo relacionadas con los alimentos que se deben evitar.