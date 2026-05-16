Muere en Sevilla un hombre al caerle encima un camión mientras lo reparaba

Un accidente laboral en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesaun hombre ha muerto este sábado 16 de mayo al caerle encima un camión.

El fallecido estaba reparando el vehículo cuando un ciudadano dio la voz de alarma antes de las 8,30 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

Este primer aviso indicaba que un hombre se encontraba herido en un cortijo. En ese instante, la Sala Coordinadora activó a los Bomberos de Diputación, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local, tal al y como ha concretado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del varón en el mismo lugar del suceso, según ha precisado la entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El contexto laboral del accidente ha provocado también la intervención de la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para realizar la investigación pertinente.

Casos similares

Hace un mes, un trabajador de 54 años perdió la vida en otro accidente laboral, ocurrido en la localidad de Tarazona de la Mancha, en la provincia de Albacete.

El suceso tuvo lugar a las 12:07h de esta mañana, mientras el hombre se encontraba desempeñando sus funciones de reparación de un vehículo en una empresa de estructuras metálicas, cuando el coche le ha caído encima por causas que todavía se desconocen, provocándole heridas de carácter muy grave.

Tras recibir el aviso de 112, varios equipos de emergencia se han desplazado con rapidez hasta el lugar de los hechos, incluyendo personal sanitario y agentes de la Guardia Civil. A pesar de la rápida intervención, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del trabajador, tan solo certificaron su fallecimiento en el mismo lugar.

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