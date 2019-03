Los acusados por el derrumbe del campo de béisbol de Sant Boi no irán a prisión

Los tres acusados por el derrumbe del túnel de bateo del campo de béisbol de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) han aceptado hoy una pena de dos años de prisión, que la juez ha suspendido al carecer de antecedentes los imputados, y el pago de 2,2 millones en indemnizaciones a las víctimas.

La ingeniera de Sant Boi, el arquitecto técnico y el constructor responsables de la edificación del túnel de bateo han aceptado la pena tras el acuerdo alcanzado con la acusación particular ejercida por las familias de los cuatro niños muertos en el derrumbe, ocurrido en 2009, y los nueve heridos en el mismo suceso, y han reconocido los hechos que se les imputan.

El acuerdo judicial ha evitado la celebración del juicio que hoy iba a tener lugar en el juzgado de lo penal número 16 de Barcelona, y en el que los tres acusados afrontaban una petición fiscal de cuatro años de prisión y el pago de 1,6 millones de euros en indemnizaciones para las víctimas.

A petición de las defensas, la magistrada ha acordado suspender la pena de dos años de prisión de los imputados, teniendo en cuenta que carecen de antecedentes penales, lo que les librará de entrar en la cárcel si no vuelven a delinquir.

La pena aceptada por los imputados, que la juez ha formalizado en una sentencia "in voce" contra la que no cabe recurso, no lleva aparejada su inhabilitación para el ejercicio de la profesión, lo que permitirá a los técnicos municipales seguir ejerciendo en el consistorio, del que no han sido apartados.

En virtud del acuerdo, los heridos y las familias de los cuatro niños fallecidos en el derrumbe han recibido indemnizaciones por 2,2 millones de euros, de las que las aseguradoras asumen 1,7 millones y el resto va a cargo del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, propietario del campo de béisbol, como responsable civil subsidiario.

El accidente ocurrió en enero de 2009 cuando, en un fuerte vendaval, se derrumbó el túnel de bateo del campo de béisbol de Sant Boi, debido a las deficiencias que la construcción presentaba en la estructura de las paredes, los cimientos y la cubierta, según reconocen los propios responsables de la instalación al aceptar su condena.

En la breve vista en que se ha formalizado ante la juez el acuerdo alcanzado por las partes, se han vivido momentos de tensión cuando familiares de las víctimas han increpado a los acusados con gritos de "asesinos", lo que posteriormente ha motivado que los imputados hayan sido llevados hasta la salida por pasillos internos del juzgado para evitar su encuentro con un grupo de allegados de los fallecidos que esperaban a las puertas de la sala de juicios.