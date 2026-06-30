Activado el Plan Especial de Protección Civil por un incendio forestal en Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias en situación operativa 1 por un incendio forestal declarado en el término municipal zaragozano de Leciñena, a menos de 40 kilómetros de la capital.

El fuego se ha declarado a las 15:30 horas de la tarde de este martes en un terreno forestal situado en una zona de sierra y ha generado grandes columnas de humo.

Hasta Leciñena se han desplazado, por parte del operativo de prevención de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar), la brigada helitransportada de Bailo, la de Ejea de los Caballeros, la de Peñalba y la de Brea, todas ellas con un helicóptero, más otro de coordinación, tres brigadas terrestres y dos autobombas.

Asimismo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha enviado dos brigadas helitransportadas, helicópteros de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Daroca, un avión anfibio FOCA, dos aviones anfibio ligeros y un helicóptero con base en Plasencia del Monte. También trabaja en la zona maquinaria pesada 'bulldozer'.

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