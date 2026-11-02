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Los acampados en Sol reavivan la protesta tras comenzar a desmontar sus tiendas

La mayoría de los participantes inició ayer la retirada de las estructuras para trasladar el movimiento a los barrios, pero este lunes la Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en escenario de reivindicación.

Acampada por la vivienda en Sol

Los acampados en Sol reavivan la protesta tras comenzar a desmontar sus tiendas | EFE

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Irene Marín
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La jornada de este lunes ha cambiado el rumbo que parecía tomar la protesta. Después de que decenas de participantes comenzaran a recoger sus pertenencias durante el domingo, los integrantes que permanecen en la Puerta del Sol han celebrado un nuevo acto reivindicativo para dejar claro que la retirada de las tiendas no supone el final del movimiento.

A mediodía, cuatro portavoces de Acampada 26S han leído un manifiesto junto a la estatua del Oso y el Madroño. El acto ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha continuado con un pasacalles alrededor del campamento, acompañado por una banda que ha interpretado una versión de 'Bella ciao' adaptada a la crisis de la vivienda. La concentración ha terminado entre gritos de "No nos vamos, nos quedamos".

"Hoy nos quedamos 100 %. Lo que se está viendo es una reestructuración interna", ha asegurado Juanlu, uno de los portavoces del movimiento, en declaraciones recogidas por EFE. También ha explicado que en los próximos días anunciarán cambios que modificarán la dinámica de la protesta. Por el momento, no hay una fecha definitiva para levantar el asentamiento.

Reivindicaciones de los acampados

El documento, elaborado después de varios días de debate y consenso, recoge las principales reivindicaciones de los acampados. Su lema central es «Ni gente sin casa, ni casas sin gente», aunque las demandas también abarcan cuestiones laborales, sociales y económicas. Reclaman más vivienda pública y accesible, medidas contra los desahucios, mejoras en los servicios públicos y condiciones laborales que permitan una vida digna.

El texto recuerda que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, fue el detonante de la movilización, que comenzó el pasado 26 de septiembre. Los participantes consideran que aquel caso simbolizó un problema mucho más amplio: la dificultad para acceder a una vivienda y la pérdida de los barrios como espacios de convivencia.

De Sol a los barrios: el futuro del Movimiento 26S

El anuncio de la retirada llegó el pasado sábado, cuando la mayoría de las comisiones organizadoras comunicaron su intención de abandonar progresivamente la plaza para trasladar su actividad a los barrios. Ayer domingo, decenas de personas comenzaron a desmontar tiendas y estructuras, mientras recogían pancartas y limpiaban los espacios ocupados durante más de un mes.

El objetivo es reorganizar el movimiento y concentrar sus esfuerzos en la preparación de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. La protesta, además, ha conseguido extenderse a otras 21 ciudades españolas y a distintos puntos de Europa, según recoge el manifiesto.

La Delegación del Gobierno había advertido de que podía resultar legítimo poner fin a la concentración. Sin embargo, los acampados insisten en que su salida de la plaza no significa renunciar a sus reivindicaciones. A partir de ahora, pretenden mantener las redes de apoyo, continuar frenando desahucios y llevar la movilización a otros espacios de la ciudad.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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