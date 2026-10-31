León XIV vota por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos

El papa León XIV ha participado por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, un hecho sin precedentes del que se tiene constancia en la historia reciente de la Iglesia católica. Su decisión pone de manifiesto que el pontífice mantiene sus derechos como ciudadano estadounidense, a pesar de su actual responsabilidad al frente del Vaticano.

Robert Prevost, nombre de nacimiento del actual papa, nació en Chicago y conserva la nacionalidad estadounidense. Además, cuenta con la nacionalidad peruana, país con el que también mantiene vínculos personales y donde ha ejercido su derecho al voto en anteriores procesos electorales.

La participación del pontífice en las elecciones estadounidenses resulta especialmente llamativa, porque sería la primera vez que se conoce que un papa vota en unos comicios de este tipo. Desde el Vaticano se defiende el derecho de los ciudadanos a participar en la vida democrática mediante el sufragio.

El caso de León XIV destaca así por combinar su condición de líder religioso, con el ejercicio de sus derechos civiles y políticos como ciudadano de dos países.

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