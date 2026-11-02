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Crisis Ceuta

Se produce una nueva agresión a enfermeras del Hospital Universitario de Ceuta y CSIF pide el regreso de patrullas militares

Se ha tenido que prestar auxilio a las profesionales sanitarias, quienes ya han confirmado que interpondrán la correspondiente denuncia judicial contra el agresor.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta Ministerio de Sanidad

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Ceuta ha condenado la última agresión sufrida por varias enfermeras del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) mientras practicaban su labor asistencial, perpetrada por una persona no residente en la ciudad autónoma.

Debido a la gravedad del altercado, se ha requerido la personación e intervención de efectivos de la Policía Nacional en las instalaciones del centro hospitalario para socorrer y prestar auxilio a las profesionales sanitarias, quienes ya han confirmado que interpondrán la correspondiente denuncia judicial contra el agresor.

Ante los hechos, CSIF ha activado de manera inmediata su protocolo frente a agresiones, poniendo a entera disposición de las enfermeras afectadas todos sus recursos, incluyendo asistencia jurídica y apoyo psicológico, a la vez que les traslada todo su respaldo y les desea una pronta recuperación.

La retirada de las patrullas militares

La central sindical considera que este suceso confirma los peores presagios y demuestra que la denuncia pública realizada por CSIF hace apenas unos días se encontraba plenamente fundamentada. El sindicato insiste en que la reciente retirada de las patrullas militares que custodiaban el perímetro del Hospital Universitario constituye una decisión "precipitada e irresponsable", que ha restado un elemento disuasorio clave en una infraestructura crítica y sin alternativa en la ciudad.

"Hace tan solo unos días alertábamos del peligro de desproteger el hospital ante el aumento de incidentes violentos, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón de la peor manera posible: con nuevas compañeras agredidas", denuncian desde el sector de Sanidad de CSIF Ceuta.

Por esto, CSIF vuelve a exigir al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y a la Delegación del Gobierno medidas urgentes y contundentes. El sindicato pide que se revierta la reducción de efectivos de seguridad, se restablezca el apoyo perimetral y se garantice, de una vez por todas, un entorno de trabajo seguro donde ningún profesional sanitario vea amenazada su integridad física por acudir a su puesto de trabajo.

Noticias de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

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