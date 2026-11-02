La última conversación de los maquinistas del AVE antes de morir: "A ver qué nos toca hoy en la ruleta rusa"

Un café antes de comenzar la jornada y una conversación que ahora cobra otro significado. Álvaro Aznar, instructor de los maquinistas fallecidos en el accidente de tren de Urda, ha relatado cómo fueron los últimos momentos que compartió con Antonio Acedo y Daniel Cabañas antes de que ambos emprendieran su viaje hacia Sevilla.

Los tres coincidieron aquella mañana en Madrid, como habían hecho en otras ocasiones. Durante el encuentro hablaron de un juego virtual conocido entre los maquinistas como la ruleta de los trenes, que plantea posibles incidencias ferroviarias, entre ellas averías del sistema LZB, descarrilamientos o problemas con otros convoyes.

"¿Has jugado ya a la ruleta?", les preguntó Aznar. "A ver qué nos toca hoy en la ruleta rusa, a ver cuándo llegamos", respondió Acedo.

Horas después, el AVE en el que viajaban ambos maquinistas colisionó a 137 kilómetros por hora contra un Iryo detenido tras una caída del sistema de seguridad LZB.

"El dolor es inmenso, estaban llenos de vida"

En declaraciones a El Español, Aznar ha recordado su relación con los dos fallecidos, a quienes había formado durante su trayectoria profesional. "El dolor es inmenso, estaban llenos de vida. Acedo era un hombre riguroso, recto, buena persona. Iba a ser padre. Su mujer, también maquinista, está embarazada", ha explicado.

Sobre Daniel Cabañas, que realizaba prácticas para habilitarse en aquella línea, recuerda que era un joven con vocación ferroviaria. "Cabañas era muy divertido, majísimo, muy jovial. Estaba de prácticas en esa línea pero no porque fuera inexperto, sino porque se incorporaba a esa línea y estaba cumpliendo los trayectos necesarios para quedar habilitado en ese trayecto y con ese vehículo", señala.

La preocupación por las responsabilidades del accidente

Aznar también ha cuestionado la difusión de las conversaciones del centro de control de Atocha, al considerar que se han publicado audios "sesgados" sin conocer "el resto de las comunicaciones". "Falta por conocer qué palabras se dijeron en ese tren después, que será muy importante", advierte.

El instructor teme que la investigación termine señalando a los maquinistas fallecidos, que ya no pueden ofrecer su versión. "Pero lo fácil es acabar diciendo que podrían haber frenado y no lo hicieron o cualquier otra cosa. A quien ya no puede defenderse se le acaba responsabilizando", lamenta.

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