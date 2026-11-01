Aumenta la presión para que Óscar Puente dimita tras el accidente ferroviario en Urda

Este ha sido uno de los peores años en la historia del sector ferroviario en España. El dato más importante, el que no permite justificación, son los accidentes sufridos en lo que va de 2026 que ha dejado 116 víctimas mortales. Pero hay algunos datos más, que aunque sean de menor importancia, sí nos dejan ver la situación degradada que vive el sector. Durante todo este año, en más de un tercio de las veces que nos montamos en un tren, llegamos tarde a nuestro destino. Detrás del 75 por ciento del tiempo de estos retrasos están los fallos en las infraestructuras.

Polémica tras polémica, problema tras problema

Cogió la cartera hace tres años y desde entonces no han cesado las polémicas por sus opiniones como con Javier Milei, presidente argentino, con las que el ministro casi crea un conflicto diplomático al hacer graves sugerencias sobre Milei: "En unas declaraciones no sé en que estado y previa a la ingesta de qué sustancias". Pero sobre todo, problemas en las vías. Múltiples incidencias, miles de retrasos e incluso trenes que descarrilaban, como el que perdió el control dentro del túnel que conecta las estaciones madrileñas de Chamartín y Atocha. Tras aquel suceso, el ministro hizo unas declaraciones dejando la duda: "Es muy raro", afirmaba.

"El tren vive el mejor momento de su historia"

Pese a la situación de constantes retrasos e incidencias en las vías, el ministro no dudaba en sacar pecho: "El tren vive el mejor momento de su historia" además en una exposición, se lanzó a decir que iba a subir la velocidad entre Madrid y Barcelona hasta los 350 km/h. "Una red de alta velocidad a 350 kilómetros por hora" dos meses después de aquella declaración España sufría uno de los accidentes ferroviarios más graves de su historia en Adamuz. El ministro volvió a calificar el accidente de una manera parecida "Es raro es muy raro" esa misma noche hizo esta declaración: "La vía es una vía completamente renovada", sin embargo la investigación, que continúa abierta, apunta a que el accidente se produjo por una soldadura en una vía que estaba parcheada y reformada de manera integral.

Tras Adamuz, Puente continuó en el cargo, prometió aprender de lo sucedido en Adamuz, pero tan solo 9 meses después de nuevo la tragedia. "Un accidente verdaderamente inverosímil" una vez más, palabras parecidas tras un accidente. Algo que no podía pasar, ha vuelto a suceder y en esta ocasión parece que desde el gobierno quieren apuntar a un único sitio: "Los indicios apuntan que lo ocurrido se debe a un fallo en el centro de control", concluyendo antes de la investigación, de conocer el por qué, en cambio, cuando se trata de valorar fallos en las infraestructuras, sí pide cautela: "Es una frivolidad y es absolutamente prematuro".

Resaltando que en los últimos años han crecido las plantillas pero sin comentar el aumento de la carga de trabajo, hablando de la inversión pero sin mencionar que solo el 16 porciento va a mantenimiento. Normalizando incluso los fallos del sistema de seguridad, que según los expertos está obsoleto, el LZB "Se ha producido fallos en 170 ocasiones, es un dato dentro de la normalidad europea", llegando a victimizarse: "Se lo que me espera y no se lo deseo a nadie". Este martes volverá a intentar defender su gestión en el congreso.

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