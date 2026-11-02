Concluye la retirada de los vagones del accidente de trenes en Urda y preparan una última búsqueda de restos biológicos

Los equipos de emergencia han concluido este lunes la retirada de todos los vagones que permanecían sobre las vías tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre. Después de varios días de trabajos ininterrumpidos, la zona cero del siniestro ha quedado despejada, aunque las labores de búsqueda todavía no han finalizado. La Guardia Civil tiene previsto realizar este martes una última inspección con perros especializados para localizar posibles restos biológicos antes de que comiencen las tareas de reparación de la infraestructura ferroviaria.

La portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, ha confirmado que los restos de los convoyes serán trasladados previsiblemente este martes mediante transportes especiales, una operación que podría requerir el desmontaje de algunos vagones debido a su estado. Todos ellos "quedarán a disposición de la autoridad judicial" para continuar con las investigaciones destinadas a esclarecer las causas del accidente.

Retirados todos los vagones del AVE y del Iryo

Los trabajos de retirada se han desarrollado sin interrupciones durante la pasada noche. A primera hora de este lunes ya habían sido retirados todos los vagones del AVE, mientras que todavía permanecían cuatro del tren Iryo sobre las vías. A lo largo de la jornada, los equipos de emergencia han conseguido retirar también estos últimos coches, completando así una de las fases más complejas del operativo desplegado tras la tragedia.

La retirada de los convoyes permitirá a los investigadores acceder a zonas que hasta ahora permanecían ocupadas por los restos del accidente. Por este motivo, la Guardia Civil realizará una nueva inspección del terreno con unidades caninas especializadas, que podría ser la última antes de dar por concluidas las labores de búsqueda.

"Mañana por la mañana volverán los equipos del servicio cinológico a realizar probablemente la última batida ya en la zona", ha explicado Teresa Albacete durante una comparecencia ante los medios.

Por el momento, los trabajos de reparación de las vías permanecerán paralizados hasta que finalicen estas inspecciones, previstas al menos durante la jornada del martes. La prioridad continúa siendo completar las labores de búsqueda y preservar los elementos que puedan resultar relevantes para la investigación judicial.

69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda

El accidente del pasado 28 de octubre dejó un balance de 69 personas fallecidas. Según los últimos datos comunicados anteriormente, 66 víctimas habían sido identificadas, mientras los equipos especializados continuaban trabajando en la localización de posibles restos biológicos.

La jueza encargada de la investigación había solicitado refuerzos para garantizar que las tareas de búsqueda se desarrollaran de forma ininterrumpida. Esta decisión permitió mantener los trabajos durante la noche y acelerar la retirada de los vagones, sin interrumpir las actuaciones necesarias para preservar posibles pruebas.

La Guardia Civil continuará este martes con las últimas inspecciones sobre el terreno, mientras los restos de los trenes quedarán bajo disposición judicial para su posterior análisis.

Habilitan un espacio para homenajear a las víctimas

La Guardia Civil también ha habilitado un lugar específico para que familiares, amigos y ciudadanos puedan depositar flores y otros recuerdos en homenaje a las víctimas del accidente.

La decisión se ha adoptado después de que varias personas se acercaran a la zona cero para realizar ofrendas florales. Debido al perímetro de seguridad establecido por orden judicial, los agentes han trasladado estos homenajes a un punto cercano que permite el acceso sin interferir en los trabajos de investigación.

"Se ha establecido en este punto, en esta encina, porque es una zona libre, está fuera del perímetro que la autoridad judicial estableció, por lo tanto pueden acercarse libremente para depositarse flores o cualquier ofrenda que considere", ha explicado la portavoz de la Guardia Civil.

El espacio permitirá que quienes deseen recordar a los fallecidos puedan hacerlo de forma segura mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales.

Ayudas para las víctimas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros aprobará mañana ayudas para las víctimas del accidente que doblarán la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros. Lo ha detallado durante su intervención en el foro World in Progress (WIP), en el Palau de Congresos de Cataluña, en Barcelona, en el que ha señalado que el Ejecutivo aprobará un decreto basado en el escudo de ayudas que ya puso en marcha tras el anterior accidente ferroviario, en Adamuz (Córdoba).

El jefe del Ejecutivo ha explicado que el decreto constará de cuatro ejes. Los tres primeros serán ayudas que doblen la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones y un procedimiento específico de incapacidad temporal para dar una cobertura mejorada a las víctimas. El cuarto eje, por su parte, será la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones correspondientes a las comunidades autónomas de residencia de las personas afectadas.

A 40 km/h la velocidad cuando falle el LZB

Iryo ha remitido una misiva a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) reclamando nuevos protocolos de seguridad tras el accidente de Urda (Toledo) y, en concreto, limitar a 40 km/h la velocidad cuando falle el sistema LZB.

En esta carta, la operadora ha plasmado una batería de propuestas para reforzar la seguridad del sistema, con el objetivo de aplicar condiciones más restrictivas en la circulación de forma cautelar. El Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) también hicieron una petición similar recientemente.

Feijóo exige el cese de Puente

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado hoy duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante su gestión del accidente ferroviario de Urda, a la vez que ha exigido responsabilidades políticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, considerando que debería haber sido cesado.

De la misma manera, el líder de la oposición ha acusado al Ejecutivo de anteponer sus intereses políticos a las víctimas de la tragedia y ha llegado a cuestionar la calidad humana de sus integrantes: "Ya no es que sea evidente que no son buenos gestores, es que dudo de que también sean buena gente. Esta actitud es infame, es cruel y es ruin", ha afirmado.

Se trata de unas declaraciones que Feijóo ha realizado tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PP, celebrada en la sede de Génova y a la que han asistido los principales dirigentes del partido y sus presidentes autonómicos.

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