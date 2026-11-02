Accidente ferroviario
Iryo reclama a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria limitar la velocidad a 40 km/h cuando falle el sistema LZB
Iryo lanza esta petición mediante una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para reclamar nuevos protocolos de seguridad tras el accidente de Urda (Toledo) que ha dejado 69 muertos.
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Iryio pide en una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) nuevos protocolos de seguridad tras el accidente de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos. Entre sus peticiones, se detalla expresamente limitar a 40 km/h la velocidad cuando falle el sistema LZB.
En dicho escrito, la operadora plasma una batería de propuestas para reforzar la seguridad del sistema, con el objetivo de aplicar condiciones más restrictivas en la circulación de manera cautelar. El Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) también hicieron una petición similar recientemente.
La carta de Iryo
La carta de Iryo, recogida por 'El Economista' según detalla Europa Press, propone limita a 40 kilómetros por hora la velocidad de los trenes cuando el sistema LZB falle y se circule bajo BSL y con el sistema ASFA como protección. Renfe ya ha empezado a aplicar esta medida internamente.
Iryo también plantea limitar y supervisar automáticamente la velocidad cuando se pierde la conexión o la supervisión del LZB, así como analizar si las capacidades actuales del Asfa o posibles adaptaciones permitirían incorporar una limitación supervisada de velocidad, tomando los 40 kilómetros por hora como referencia inicial, según han confirmado fuentes de la empresa a Europa Press.
La compañía también plantea revisar es la coordinación entre el LZB y el ASFA, con lo que se persigue reforzar la continuidad de las funciones de protección durante las transiciones entre ambos sistemas.
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Estas peticiones realizadas desde Iryo y desde el sindicato de maquinistas se producen después del accidente de Urda el pasado 28 de octubre, en el que la caída del sistema LZB y el posterior funcionamiento bajo BSL fueron claves en los hechos.
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