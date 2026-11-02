Maquinistas y controladores denuncian la falta de plantilla: "Estamos bajo mínimos, a veces no podemos más.."

El ministro Óscar Puente explicó desde un primer momento que el motivo del accidente de dos trenes en Urda (69 muertos y centenares de heridos) fue culpa de un trabajador del centro de control de Atocha al dar una orden errónea.

A partir de ahí, maquinistas y controladores se han echado encima de un Puente que sigue sin dimitir pese a ser el máximo responsable de un ministerio que en apenas 10 meses ha sufrido dos tragedias humanitarias (Adamuz y Urda) en las que han fallecido casi 120 personas.

Los controladores de Adif irán a la huelga

Los controladores de Adif irán a la huelga y anunciarán "paros" esta semana para denunciar las precarias condiciones laborales en las que trabajan.

"Estamos bajo mínimos, no podemos trabajar en estas condiciones"

Sistemas que fallan más de lo que deberían y poca inversión en personal. Ahora son ellos, controladores y maquinistas, los los que señalan los problemas que sufren día a día: "Estamos bajo mínimos, no podemos trabajar en estas condiciones", nos cuenta Laura Higuera.

Condiciones que, según ellos, se agravaron con la liberalización ya que las vías se llenaron de trenes, pero no hubo un aumento suficiente de plantilla: "Esto supone un problema, se está trabajando en unas condiciones inadecuadas, de estrés y de fatiga que no deberían permitirse", dice Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario.

Este sector denuncia que no ha habido un relevo generacional: "Hay muchísimas menos personas preparadas para regular el tráfico ferroviario", advierte Laura.

"Hay mucho estrés, muchas veces no podemos más..."

Menos personal cualificado que tiene que asumir más responsabilidades. ya que la carga de trabajo muchas veces es "inasumible": "Os aseguro que hay mucho estrés... muchas veces no podemos más".

Ahora, Renfe obliga a limitar la velocidad a 40 kilómetros hora cuando caiga el sistema LZB, una medida que abrazan los maquinistas abrazan, pero también exigen más: "No se puede quedar en un mero parche", explica Escudero.

Que se priorice seguridad a producción

Piden que haya un cambio estructural y que se vuelva a priorizar la seguridad por encima de la producción.

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