TRAGEDIA FERROVIARIA
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Identifican a 36 de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario
Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo.
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Tercer y último día de luto oficial tras el accidente de tren en Urda, Toledo, que se ha llevado la vida de 69 personas, y en estas últimas horas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado las 69 autopsias de las víctimas mortales del accidente. Hasta el momento, se ha logrado identificar a 36 personas mediante huellas dactilares, de las cuales 27 identificaciones ya han sido notificadas a sus familias: 18 hombres y 9 mujeres.
El balance provisional se mantiene en 69 fallecidos. De las 72 denuncias por desaparición registradas, cinco personas han sido localizadas con vida, dos de ellas en hospitales y una que finalmente no llegó a subir al tren el día del accidente. En estos momentos, permanecen activas 67 denuncias por desaparición.
Mientras continúan las labores de identificación e investigación, la Guardia Civil vuelve este sábado a los vagones con perros para avanzar en las tareas de búsqueda. Más de 60 profesionales participan en Toledo en los trabajos forenses.
El tren circulaba entre 160 y 200 km/h
El informe preliminar de la investigación apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. No obstante, la cifra exacta se conocerá tras el análisis de las cajas negras de los trenes.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado dimitir tras el accidente. Según ha explicado, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien rechazó su dimisión por considerarla "injusta". Además, ha señalado que durante 2026 se han "registrado 170 fallos en el sistema LZB", unas cifras que considera estables y por debajo de la media.
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Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: La renovación del LZB debía haber concluido en enero de 2026
La renovación del LZB, instalado en la línea Madrid-Sevilla en 1992, debía haber concluido en enero de 2026. El proyecto para sustituirlo por el sistema ERTMS fue adjudicado por Adif Alta Velocidad a Thales España en septiembre de 2021, con un plazo de ejecución de 52 meses.
Sin embargo, Óscar Puente ha asegurado este viernes que la migración estará completada en 2027. El ministro también ha calificado de "falso" que el Gobierno haya engañado a la Unión Europea sobre la sustitución del sistema.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Óscar Puente explica por qué el AVE no frenó
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ofrecía este viernes nuevas explicaciones sobre lo ocurrido. Según señalaba, en el centro de control de Atocha había 16 trabajadores en el momento del accidente y los operadores podían observar en sus pantallas cómo un tren avanzaba mientras el otro permanecía detenido.
Puente también explicaba por qué el AVE no frenó antes de la colisión. Según su versión, después de autorizar la marcha del AVE también se dio salida al Iryo, lo que provocó que la señal cambiara de rojo a verde pese a que este último tren no había reanudado la circulación. De esta manera, el sistema no habría advertido al AVE del peligro al llegar al final del cantón.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Un tercer AVE con 300 pasajeros se detuvo a 450 metros del siniestro
El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, pudo haber tenido consecuencias todavía mayores. Un tercer tren AVE de Renfe, en el que viajaban cerca de 300 pasajeros, estuvo a punto de verse implicado en la tragedia después de continuar circulando cuando ya se había producido la colisión entre los otros dos convoyes.
El tren realizaba el trayecto entre Sevilla y Madrid y consiguió detenerse a tan solo 450 metros del lugar del accidente, después de que el maquinista encontrara un semáforo en rojo. A esa distancia se encontraban los restos de los trenes siniestrados, que habían quedado ocupando ambos sentidos de circulación tras el impacto.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: El arzobispo de Toledo dará una misa a las 12:00 por los fallecidos en Urda
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, va a oficiar una misa funeral este sábado a las 12:00, por las víctimas que perdieron la vida este miércoles en el accidente ferroviario. El culto tendrá lugar en la iglesia parroquial de Urda, y el primado estará acompañado del obispo auxiliar, César García Magán.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: El operario de Adif que ordenó al AVE reanudar la marcha se acoge a su derecho a no declarar
El operario de Adif que ordenó al tren AVE reanudar su circulación "con marcha normal", se ha acogido por el momento a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial, dentro de las investigaciones para esclarecer las posibles responsabilidades penales en las causas de este accidente, que ha terminado con la vida de 69 personas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Este es el número de heridos que quedan hospitalizados
En Castilla La Mancha quedan 39 personas hospitalizadas tras el accidente de tren en Urda, y se han producido 71 altas. Concretamente, en el Hospital Universitario de Toledo, hay 8 ingresados en UCI; en el de Alcázar de San Juan hay 3 heridos en UCI; en Ciudad Real hay 5 y en Albacete queda 1.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Renfe e Iryo comienzan a gestionar las indemnizaciones
Renfe e Iryo han comenzado ya a gestionar las indemnizaciones a las víctimas con los seguros QBE e Intact. La ley establece un anticipo mínimo de 21.000 euros por viajero en caso de muerte, a abonar en un plazo de 15 días.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: La Guardia Civil investiga bajo secreto judicial el accidente de Urda
La investigación judicial del accidente ferroviario de Urda continúa bajo secreto mientras la Guardia Civil trabaja para esclarecer las circunstancias de la colisión. La zona del siniestro permanece acordonada para preservar los elementos que puedan resultar relevantes durante las diligencias.
Una jueza se encuentra dedicada a la instrucción de la causa, que avanza de forma paralela a las actuaciones de los técnicos encargados de investigar el accidente. Los agentes también custodian las cajas negras recuperadas de los trenes.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: 39 personas han sido identificadas
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado la autopsia de todas las víctimas mortales, y han sido identificadas 36 de los 69 fallecidos, mediante huella dactilar, por lo que 33 continúan sin ser identificadas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Finalizan las autopsias de los 69 fallecidos
Según ha informado el Centro de Integración de Datos (CID), ya se ha realizado la autopsia a las 69 personas fallecidas. Por el momento, el balance provisional de víctimas mortales sigue siendo de 69, con 76 denuncias por desaparición y habiéndose notificado 27 identificaciones a familiares.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Irán traslada sus condolencias a España por el accidente de Urda
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha trasladado sus condolencias al Gobierno español por el accidente ferroviario en Urda, que se ha llevado la vida de 69 personas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo.
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