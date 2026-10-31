Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Identifican a 36 de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario

Tercer y último día de luto oficial tras el accidente de tren en Urda, Toledo, que se ha llevado la vida de 69 personas, y en estas últimas horas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado las 69 autopsias de las víctimas mortales del accidente. Hasta el momento, se ha logrado identificar a 36 personas mediante huellas dactilares, de las cuales 27 identificaciones ya han sido notificadas a sus familias: 18 hombres y 9 mujeres.

El balance provisional se mantiene en 69 fallecidos. De las 72 denuncias por desaparición registradas, cinco personas han sido localizadas con vida, dos de ellas en hospitales y una que finalmente no llegó a subir al tren el día del accidente. En estos momentos, permanecen activas 67 denuncias por desaparición.

Mientras continúan las labores de identificación e investigación, la Guardia Civil vuelve este sábado a los vagones con perros para avanzar en las tareas de búsqueda. Más de 60 profesionales participan en Toledo en los trabajos forenses.

El tren circulaba entre 160 y 200 km/h

El informe preliminar de la investigación apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. No obstante, la cifra exacta se conocerá tras el análisis de las cajas negras de los trenes.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado dimitir tras el accidente. Según ha explicado, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien rechazó su dimisión por considerarla "injusta". Además, ha señalado que durante 2026 se han "registrado 170 fallos en el sistema LZB", unas cifras que considera estables y por debajo de la media.

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