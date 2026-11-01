Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INDIA

Dos muertos y dos heridos tras electrocutarse en la piscina de un hotel de lujo

Un huésped y un empleado resultaron heridos al intentar rescatar a las víctimas. La policía investiga una posible fuga de corriente.

Imagen de archivo de una piscina

Imagen de archivo de una piscina Pexels

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Dos hombres han muerto y otras dos personas han resultado heridas en un suceso ocurrido el viernes en la piscina del hotel Conrad de Bengaluru, en el sur de la India. Los investigadores sospechan que las víctimas sufrieron una descarga eléctrica, aunque esperan los informes médicos y técnicos para determinar las circunstancias exactas.

El incidente se produjo en la piscina situada en la tercera planta del establecimiento de cinco estrellas, ubicado en el barrio de Halasuru. La policía ha acordonado la zona y examina las instalaciones para esclarecer el origen de la posible fuga de corriente, según la agencia india PTI.

Los fallecidos son un ciudadano alemán y miembro de la tripulación de Lufthansa, y un eslovaco de 45 años que trabajaba como responsable de proyectos en IBM. La aerolínea alemana ha confirmado la muerte de uno de sus tripulantes durante una escala en la ciudad.

Un huésped estadounidense de 41 años y un empleado de la piscina de 28 resultaron heridos cuando intentaban auxiliar a las víctimas. Ambos fueron trasladados al hospital Manipal y se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con la información policial.

El centro sanitario explicó que uno de los fallecidos llegó sin vida, mientras que el otro ingresó en parada cardiaca y no pudo ser reanimado pese a los esfuerzos del personal médico.

El comisario de policía de Bengaluru, Seemant Kumar Singh, ha señalado que los primeros indicios apuntan a una posible fuga eléctrica. No obstante, ha insistido en que será necesario disponer de las conclusiones de los especialistas antes de establecer qué ocurrió.

El hotel ha expresado sus condolencias y asegura que colabora con las autoridades. En un comunicado, ha subrayado que la causa del suceso todavía no está confirmada y permanece bajo investigación.

Criminalística de la Guardia Civil ha trabajado sin descanso para poder acortar la agonía de las familias

coronel

Publicidad

Sociedad

Accidente de Urda, Toledo

Renfe estudia limitar a 40 km/h la marcha tras un fallo del LZB como el que precedió al choque de Urda

Imagen de archivo de una piscina

Dos muertos y dos heridos tras electrocutarse en la piscina de un hotel de lujo

Donantes de esperma, óvulos y embriones perderán el anonimato desde que nazca el bebé en Reino Unido

El boom de la congelación de óvulos para retrasar la maternidad

Imagen del accidente de tráfico en Zamora
Zamora

Mueren cuatro personas de la misma familia, dos de ellas menores, tras chocarse su coche contra una estructura de hormigón

coronel
ACCIDENTE DE TRENES

Criminalística de la Guardia Civil ha trabajado sin descanso para poder acortar la agonía de las familias

Imagen de archivo de un cementerio.
TODOS LOS SANTOS

Los cementerios se llenan de vida en Todos los Santos: "La tradición pasa de padres a hijos"

En toda España, los ayuntamientos amplían horarios y refuerzan el transporte público ante una de las jornadas de mayor afluencia del año.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 1 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).

La jueza de Urda exige más operarios para reanudar sin interrupciones la búsqueda entre los trenes siniestrados

Imagen de archivo de una embarcación de la Guardia Civil

Interceptan una embarcación semihundida con cuatro migrantes a bordo en el Estrecho

Fachada del Tribunal Supremo

Confirman la pena de 21 años de cárcel para un hombre que degolló a su mujer mientras daba el biberón a su bebé

Publicidad