Dos muertos y dos heridos tras electrocutarse en la piscina de un hotel de lujo

Dos hombres han muerto y otras dos personas han resultado heridas en un suceso ocurrido el viernes en la piscina del hotel Conrad de Bengaluru, en el sur de la India. Los investigadores sospechan que las víctimas sufrieron una descarga eléctrica, aunque esperan los informes médicos y técnicos para determinar las circunstancias exactas.

El incidente se produjo en la piscina situada en la tercera planta del establecimiento de cinco estrellas, ubicado en el barrio de Halasuru. La policía ha acordonado la zona y examina las instalaciones para esclarecer el origen de la posible fuga de corriente, según la agencia india PTI.

Los fallecidos son un ciudadano alemán y miembro de la tripulación de Lufthansa, y un eslovaco de 45 años que trabajaba como responsable de proyectos en IBM. La aerolínea alemana ha confirmado la muerte de uno de sus tripulantes durante una escala en la ciudad.

Un huésped estadounidense de 41 años y un empleado de la piscina de 28 resultaron heridos cuando intentaban auxiliar a las víctimas. Ambos fueron trasladados al hospital Manipal y se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con la información policial.

El centro sanitario explicó que uno de los fallecidos llegó sin vida, mientras que el otro ingresó en parada cardiaca y no pudo ser reanimado pese a los esfuerzos del personal médico.

El comisario de policía de Bengaluru, Seemant Kumar Singh, ha señalado que los primeros indicios apuntan a una posible fuga eléctrica. No obstante, ha insistido en que será necesario disponer de las conclusiones de los especialistas antes de establecer qué ocurrió.

El hotel ha expresado sus condolencias y asegura que colabora con las autoridades. En un comunicado, ha subrayado que la causa del suceso todavía no está confirmada y permanece bajo investigación.