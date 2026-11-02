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CERO ENERGÉTICO

La Palma sufre un apagón general que deja sin suministro eléctrico a toda la isla

Red Eléctrica ha informado de que continúa la reposición del suministro eléctrico en La Palma, con un 20% ya recuperado.

La Palma en alerta por lluvias

La Palma en alerta por lluvias EUROPAPRESS

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Manuel Pinardo
Publicado:

La isla de La Palma ha sufrido este lunes por la mañana un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado la pérdida total del suministro en el territorio de toda la isla, lo que se conoce como cero energético.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla a las 06:42 horas.

La propia Red Eléctrica, ha comunicado que continúa la reposición del suministro eléctrico en La Palma a medida que se van acoplando los grupos de generación de la central de Los Guinchos. "En estos momentos, se ha recuperado el 20% del suministro", detalla el comunicado.

Alerta máxima por lluvias

El pasado domingo, Emergencias advirtió que se esperaba mucha actividad convectiva en el entorno de las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera para el lunes 2 de noviembre, con chubascos dispersos que podrían ser muy intensos, superando los 30 mm de precipitación en una hora, y con más probabilidad hasta las 15:00, aunque no podía descartarse que se prolongaran en horas de la tarde.

La isla también se encuentra desde las 02.00 en situación de alerta máxima por lluvias, pues la actividad convectiva se está desarrollando con notable intensidad en el este de la isla, donde se han registrado acumulaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en 12 horas.

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