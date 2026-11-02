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Detenido como presunto autor de la muerte de una mujer por arma blanca en el barrio de La Fama, en Murcia

No se descarta que la motivación del crimen estuviera relacionada con el consumo de estupefacientes.

La zona en la que han ocurrido los hechos

La zona en la que han ocurrido los hechos EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de la muerte de una mujer por arma blanca en el barrio de La Fama de Murcia. Los hechos han ocurrido este mismo lunes a eso de las 9:34 horas cuando una vecina ha alertado al 112 tras escuchar gritos procedentes de una discusión en la vía pública. El detenido y la víctima no mantenían relación sentimental.

Las investigaciones las ha asumido la Brigada Provincial de Policía Judicial para el esclarecimiento de los hechos tras localizar y arrestar al sospechoso, quien, presuntamente, había emprendido la huida de la escena del crimen.

Los efectivos de la Unidad Móvil de Emergencias del Servicio Murciano de Salud desplazados al inmueble tan solo han podido certificar la muerte de la víctima a consecuencia de una herida de arma blanca.

Se descarta violencia machista

Lo último que se ha conocido del caso es que la Policía Nacional descarta la hipótesis de violencia machista. Unas dos horas después del suceso, el sospechoso fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial.

La Policía Nacional acordonó la zona, en un barrio asociado a la conflictividad social y al menudeo de drogas, para recoger pruebas del crimen, y no descarta que su motivación estuviera relacionada con el consumo de estupefacientes.

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