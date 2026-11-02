Feijóo, a Óscar Puente: "El calvario no es de usted, sino de las familias que no volverán a ver a sus seres queridos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha exigido responsabilidades políticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien considera que debería haber sido cesado. El líder de la oposición ha acusado al Ejecutivo de anteponer sus intereses políticos a las víctimas de la tragedia y ha cuestionado incluso la calidad humana de sus integrantes: "Ya no es que sea evidente que no son buenos gestores, es que dudo de que también sean buena gente. Esta actitud es infame, es cruel y es ruin", ha afirmado.

Feijóo ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PP, celebrada en la sede de Génova y a la que han asistido los principales dirigentes del partido y sus presidentes autonómicos. Se trata del último encuentro de este órgano antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y supone la reactivación de la precampaña popular, que había quedado interrumpida tras el fatal accidente ferroviario del pasado miércoles. El candidato a la Presidencia del Gobierno ha dedicado buena parte de su intervención a cuestionar la gestión del Ejecutivo y a presentar su propuesta política como alternativa a la de Sánchez.

Feijóo pide el cese de Óscar Puente

El presidente del PP ha situado la responsabilidad política en el centro de su discurso y ha criticado que el Gobierno, a su juicio, haya tratado de buscar culpables antes de esclarecer las causas del accidente. Feijóo ha comparado la respuesta institucional a la tragedia de Urda con la del accidente de Adamuz, ocurrido nueve meses antes, y ha cuestionado que se pueda atribuir lo sucedido únicamente a un error humano: "¿Para qué presumir de que el tren vive el mejor momento de su historia? Ya hemos tenido la respuesta y de la forma más dolorosa imaginable; hasta esta tragedia se gestiona pensando en el poder como único fin. Mientras los equipos de rescate buscaban la vida el miércoles el Gobierno buscaba cómo quitarse la responsabilidad de encima y a quién endosársela. Nueve meses después de Adamuz las familias saben sin saber qué ocurrió, pero aquí tardan horas en encontrar un culpable. Como si todo el sistema ferroviario se redujera a un trabajador... Todo nuestro apoyo a los maquinistas, a los controladores y a los empleados de Adif y RENFE. Es como si no existiesen sistemas de seguridad, mantenimiento o supervisión, como si no existiese la responsabilidad política ante dos accidentes continuados con más de 115 muertos en la misma línea tras fallar todo lo que puede fallar", ha denunciado.

"Ya no es que sea evidente que no son buenos gestores, es que dudo de que también sean buena gente. Esta actitud es infame, es cruel y es ruin"

Feijóo también ha reprochado al ministro de Transportes sus declaraciones sobre las consecuencias políticas y personales que podría tener la tragedia. El líder popular ha acusado al Ejecutivo de valorar el impacto electoral de una eventual destitución de Puente, una afirmación que ha utilizado para cuestionar sus prioridades tras el accidente: "Ya no es que sea evidente que no son buenos gestores, es que dudo de que también sean buena gente. Esta actitud es infame, es cruel y es ruin. Cuando comparecen, ¿de quién hablan? De sí mismos. El ministro habló del calvario que le espera, encima en campaña electoral dijo. No, señor ministro, el calvario es de las familias que no volverán a ver a sus seres queridos. El calvario es de todo un pueblo. Dijo también que solo se iría si su continuidad perjudicaba a su partido, no a las víctimas o a los españoles. Y están encargando encuestas para decidir si le cesan o no. Basta imaginar qué estaría tuiteando Óscar Puente si esto lo hubiese hecho otro. Aún no han entregado todos los cuerpos y están con los sondeos para ver si les beneficia o les perjudica y eso te da el nivel moral de esta gente, que es ninguno", ha asegurado.

"El presidente es quien debe dar la cara"

El candidato popular ha insistido en que tanto Óscar Puente como otros responsables del Ejecutivo deberían haber abandonado sus cargos y ha reclamado que sea Pedro Sánchez quien comparezca para dar explicaciones sobre lo sucedido. Feijóo considera que el presidente del Gobierno debe asumir personalmente la responsabilidad de la gestión de sus ministros, especialmente ante una tragedia de estas características.

"Por supuesto que no deberían estar todavía en sus cargos. Si de mí dependiese os garantizo que el que daría mañana la cara en la diputación permanente sería el presidente del Gobierno, porque el ministro ya habría cesado. Es que nunca hubiera sido nombrado para una responsabilidad tan grande. Yo tampoco ostentaría nunca el poder como lo hace Sánchez. En Galicia el portavoz, además del presidente, era yo. Sé que es difícil mantener ese modelo, pero sí se puede mantener el compromiso que hay detrás. No creo en la política que pone el poder por delante de todo, ni a una persona por delante del pueblo. En mi forma de entender el poder es el presidente el que rinde cuentas a los ciudadanos por toda la gestión del Gobierno y es él quien da la cara cuando algo va mal", ha defendido.

En este sentido, Feijóo ha reivindicado su experiencia al frente de la Xunta de Galicia y ha asegurado que su modelo de gobierno se basa en la rendición de cuentas y en asumir las responsabilidades cuando se producen errores. El líder del PP ha contrapuesto esa forma de entender la política a la que atribuye al actual Ejecutivo, al que acusa de priorizar su continuidad en el poder.

Duras críticas a los 8 años de Sánchez

Más allá del accidente ferroviario, Feijóo ha aprovechado su intervención para hacer balance de los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. El presidente del PP ha asegurado que el Ejecutivo ha convertido el mantenimiento del poder en su principal objetivo, relegando a un segundo plano la gestión de los servicios públicos, la vivienda y los problemas cotidianos de los ciudadanos: "Hay mucha gente triste y angustiada, que se sube al tren con un nudo en el estómago. Y mucha gente cansada y harta y vamos a darles una alternativa. Una tragedia así deja muchas preguntas y la pregunta no es técnica, sino política: ¿para qué sirve el poder? Hoy quiero responderla. Lo que hemos visto durante los últimos 8 años es que el poder ha sido un fin en sí mismo, y entonces todo lo demás se pone a su servicio. La verdad deja de ser un compromiso, ya no importa lo que ocurre sino cómo se cuenta. La ley deja de ser un límite y llevamos toda una legislatura sin presupuestos", ha afirmado.

El dirigente popular ha continuado su discurso denunciando lo que considera un deterioro institucional y una política centrada en la confrontación. También ha cuestionado que el aumento de la recaudación fiscal se haya traducido en una mejora de los servicios públicos y ha puesto como ejemplo las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda: "Las instituciones dejan de pertenecer a todos porque se ocupan. Y se ocupan para que obedezcan al Gobierno. Y el adversario se convierte en alguien al que aislar. Es el muro, la única promesa que ha cumplido este Gobierno. Gestionar deja de ser importante porque los problemas reales no generan tantos titulares como la política convertida en espectáculo. Cualquier cesión o cambio de opinión se justifica, todo vale con tal de llegar y quedarse. Pero 8 años después la pregunta es inevitable: ¿para qué ha valido el poder usado de esta manera? ¿Para qué tanto relato si al final un joven de 30 años en España no puede soñar con comprarse un piso? ¿Para qué batir todos los récords de recaudación de impuestos cuando los servicios públicos funcionan peor?", ha cuestionado.

Feijóo llama a esclarecer las causas

El presidente del PP ha insistido en que las familias de las víctimas y los ciudadanos tienen derecho a conocer todas las circunstancias que rodearon el accidente ferroviario. También ha reclamado que se investigue la gestión de la red ferroviaria durante los últimos años, especialmente después de la tragedia de Adamuz, para determinar qué actuaciones pudieron faltar y qué medidas deben adoptarse para evitar nuevos siniestros.

Feijóo ha querido reconocer además el trabajo de los vecinos de Urda y de los servicios de emergencia que participaron en las labores de rescate, contraponiendo su actuación a la respuesta política que atribuye al Ejecutivo. El líder popular ha reivindicado la solidaridad mostrada durante la tragedia y ha asegurado que España necesita una gestión pública basada en el rigor y la responsabilidad.

El PP reactiva su precampaña para el 29-N

La reunión del Comité Ejecutivo Nacional ha servido también para retomar la actividad electoral del Partido Popular después de varios días marcados por el accidente ferroviario. A menos de un mes de las elecciones generales, Feijóo ha presentado los comicios del 29 de noviembre como una oportunidad para cambiar el Gobierno y ha asegurado que su formación ofrece una alternativa basada en la experiencia y la gestión.

"A estas alturas ya es lo de menos si se van o no, en menos de un mes los españoles pondrán a cada uno en su sitio, les dimitiremos en las urnas"

"A estas alturas ya es lo de menos si se van o no, en menos de un mes los españoles pondrán a cada uno en su sitio, les dimitiremos en las urnas porque la mejor España merece el mejor Gobierno también. Y por eso el 29 de noviembre España elegirá un mejor Gobierno. Lo quiero decir con claridad para nuestros colegas europeos: no es España la que falla, es su Gobierno. En Urda hemos visto la mejor España, vecinos que abrieron sus casas, la gente de emergencias dándolo todo. Esa España no ha dejado de cumplir un solo día. Nosotros ofrecemos gestión, rigor y experiencia. Un Gobierno que no huya de los problemas sino que los resuelva, eso es lo verdaderamente importante tras la tragedia. Los españoles tienen que tener toda la información, al detalle y hasta el final. Por respeto a las familias en primer lugar y a cualquiera que compre un billete de tren mañana; en segundo lugar, porque esa información nos dirá qué gestión no se ha hecho en todos estos años, especialmente los meses tras Adamuz, y qué gestión habrá que hacer a partir de ahora tras el 30 de noviembre", ha concluido.

El Partido Popular encara así la recta final de la precampaña electoral con el accidente de Urda y la exigencia de responsabilidades políticas como ejes centrales de su discurso. Feijóo ha reclamado el cese de Óscar Puente y la comparecencia de Pedro Sánchez, al tiempo que ha exigido una investigación que permita esclarecer las causas de la tragedia y determinar las posibles responsabilidades en la gestión ferroviaria.