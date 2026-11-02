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Al menos 7 muertos en una patera rescatada cerca de Lanzarote con más de 130 personas a bordo

Solo se habrían podido recuperar dos cuerpos ya que los otros cinco fueron arrojados al mar por el resto de los ocupantes, según ellos mismos habrían relatado al ser rescatados

Migrantes llegados en cayuco a Canarias

Migrantes llegados en cayuco a Canarias Antena 3 Noticias

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María Gutiérrez
María Gutiérrez
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Una nueva tragedia migratoria sacude en este día festivo a las Islas Canarias tras un fin de semana de llegada intensa de embarcaciones irregulares a varias islas.

Cerca de las 6:00h de la mañana, desde Cruz Roja alertaban de la activación de los servicios de emergencia por el rescate de un cayuco cerca de Lanzarote con más de 130 personas a bordo y en el que viajaban también los cuerpos de dos personas fallecidas.

Pocos minutos después se conocía que la dimensión de la tragedia era mayor, al menos siete personas habrían fallecido en esa embarcación que había sido rescatada en plena madrugada a unos 150 kilómetros de Arrecife, en la isla de Lanzarote. De los siete fallecidos, solo se habrían podido recuperar dos cuerpos ya que los otros cinco fueron arrojados al mar por el resto de los ocupantes, según ellos mismos habrían relatado al ser rescatados.

La Policía Nacional investiga ahora lo sucedido a bordo ya que según las primeras inspecciones de la embarcación, se habrían detectado signos de violencia en su interior. Entre las personas rescatadas y que han llegado al puerto de Arrecife viajaban unas 12 mujeres, en un grupo de origen mixto, según Salvamento Marítimo. Pero esta no ha sido la única embarcación irregular rescatada hoy en aguas de Lanzarote, ya que durante la madrugada llegaron otras tres embarcaciones al mismo puerto en las que viajaban 36, 37 y 59 ocupantes respectivamente. Y a las 11.00 horas de esta mañana hay activos dos nuevos avisos de rescate cerca de la isla de El Hierro, aunque todavía se desconoce el número de personas que viajan en esas embarcaciones.

El Gobierno de Canarias pide soluciones

Todo ello ha ocurrido tras un fin de semana intenso de llegadas en el que de nuevo se ha puesto de manifiesto un claro repunte en la Ruta Atlántica. Desde el pasado viernes y hasta este lunes han llegado a Canarias más de diez embarcaciones irregulares con alrededor de 1.000 personas a bordo, la gran mayoría de ellas a la isla de El Hierro, aunque también llegó una embarcación a Gran Canaria y otra a Lanzarote.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo afirmaba este mismo lunes por la mañana: “Se están cumpliendo las peores previsiones. La ruta atlántica vuelve a cobrarse vidas, esta vez frente a Lanzarote”. Clavijo recuerda que no se trata de las primeras muertes de los últimos días y que detrás de cada una hay una vida, una historia y una familia.

“Mientras seguimos lamentando fallecidos y se confirma el repunte de la ruta migratoria, seguimos sin respuestas del Gobierno de España. Canarias lleva tiempo reclamando medidas, recursos y anticipación. El Estado no puede seguir llegando tarde ni dejando, una vez más, a las islas solas frente a este drama humanitario”, sentenciaba el presidente autonómico en su cuenta de X.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Noticias de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

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