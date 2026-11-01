Mueren cuatro personas de la misma familia, dos de ellas menores, tras chocarse su coche contra una estructura de hormigón

Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, han muerto este domingo en un accidente de tráfico en Malva, Zamora.

Todas las víctimas viajaban en el mismo coche, el cual se salió de la vía en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314 y chocó contra una estructura de hormigón. La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha precisado que los adultos fallecidos son el conductor, un varón de 59 años, y la hija de este, una joven de 29 años. Los niños son dos menores de dos y tres años. Todo son miembros de un mismo núcleo familiar y vecinos de la localidad de Asparigos.

El aviso se dio sobre las 13:45 de hoy, cuando el 112 de Castilla y León recibió una llamada informando de que había tres personas heridas y atrapadas en el vehículo.

El pésame del presidente de Castilla y León

"Conmovido por la triste noticia que nos llega hoy desde Malva, Zamora, donde cuatro personas, entre ellas dos menores, han perdido la vida. Quiero trasladar todo mi cariño y cercanía a sus familias y seres queridos en estos momentos de profundo dolor", ha informado el presidente de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, en X.

De momento no se ha confirmado la identidad de los cuatro fallecidos, y pese a que desde un principio no se sabía que eran vecinos de Aspariegos, finalmente se ha terminado por confirmar.

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