El 'estafador del amor' admite que vivía de engañar a mujeres para no trabajar: "Me dedicaba a eso"

Albert Cavallé, conocido como el 'estafador del amor', se enfrenta a siete años y medio de cárcel por presuntamente estafar más de 70.000 euros a una mujer con esclerosis múltiple. La Fiscalía le acusa de un delito continuado de estafa, otro de hurto y uno de apropiación indebida. También solicita una multa de 4.320 euros y la devolución del dinero defraudado.

"Conocía a las mujeres y las estafaba"

Albert Cavallé ha vuelto a la Audiencia de Barcelona, donde ha reconocido que engañaba a mujeres para conseguir dinero y evitar trabajar. También ha admitido que su forma de vida consistía en conocer mujeres y estafarlas: “Siempre he evitado trabajar”.

Su abogado, Sebastián de Juan Fontanet, ha defendido que “Albert ya no es el mismo de antes”. El acusado, denunciado por más de una veintena de mujeres, ha mostrado arrepentimiento y ha prometido devolver el dinero a la víctima.

De Tinder a perder todos sus ahorros

Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando ambos se conocieron a través de Tinder. Según la Fiscalía, Cavallé aprovechó la confianza de la mujer para conseguir transferencias, pagos por Bizum, ropa de lujo, estancias en hoteles y un viaje a Mallorca.

También habría sustraído varios objetos de su vivienda, entre ellos dos ordenadores, unas gafas, una televisión y un abrigo. Además, la convenció para solicitar un préstamo con el que adquirir una motocicleta.

El propio acusado admitió que la víctima “reunía todas las condiciones para ser estafada”, destacando su estabilidad laboral y su proximidad geográfica. A esto se añade que la mujer tiene reconocida una discapacidad del 33% y que, según la Fiscalía, Albert Cavallé se aprovechó de su vulnerabilidad, marcada por su enfermedad y por un "trastorno adaptativo y de afectividad".

"Ha destrozado la vida de la víctima"

La abogada de la afectada sostiene que Cavallé ha “destrozado” su vida. La mujer, que trabajaba en una empresa farmacéutica, había ahorrado durante años para comprarse una vivienda y afrontar las consecuencias de su enfermedad.

Según el escrito de acusación, pasó de tener más de 50.300 euros ahorrados a quedarse con apenas 200 euros. Una compañera de trabajo ha explicado que la víctima era muy ahorradora y que actualmente ya no puede trabajar debido a su enfermedad.

La Fiscalía considera que Cavallé utilizó su “capacidad de seducción” para aprovecharse de la vulnerabilidad y la confianza de la mujer. Pese a su confesión, mantiene la petición de siete años y medio de prisión y rechaza aplicar la atenuante de confesión al considerar que ha llegado demasiado tarde.