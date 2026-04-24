El abogado del tercer fallecido por sobredosis de quimioterapia: "Fue un error clamoroso, la carga de trabajo no es excusa"

Este jueves, la Asociación El Defensor del Paciente ha denunciado el fallecimiento del tercer paciente oncológico en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por recibir una sobredosis de quimioterapia. Este pertenecía al grupo de los cinco afectados que ingresaron el pasado mes de diciembre y que recibieron una dosis seis veces mayor de lo que estaba pautado. "Hubo un fallo del sistema de farmacia del hospital", explica el abogado de la víctima y de El Defensor del Paciente, Santiago Díez.

Un error en el sistema acaba con sus vidas

El caso cuenta con otras dos víctimas mortales, además de dos más en proceso de recuperación. En la actualidad, un juzgado investiga los hechos como un delito de homicidio imprudente. Díez había solicitado la autopsia para este jueves, y ha comentado que otro de los pacientes de los que sobrevivió, de quien también lleva el caso, está pasando por un "proceso de recuperación muy lento y muy tedioso", donde "ha perdido la movilidad".

Por otra parte, subraya que el error fue a causa de una cuestión informática donde se mezclaron datos de un programa a otro y, además, "fallaron todas las fases del proceso". Del mismo modo, indica que "la supervisión humana tendría que haber estado en todo momento", y que las guardias de larga duración de las que se queja el personal del HUBU no son "una excusa razonable".

"Entre la vida y la muerte"

Este último fallecido había permanecido cinco meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), "debatiéndose entre la vida y la muerte", sin recibir el tratamiento correcto para su patología oncológica, después del error en su medicación.

"La familia está destrozada, pasando un proceso de duelo muy intenso", dijo el abogado de la víctima. En estos momentos "están esperando para poder velar el cuerpo", subrayó, debido a que este "ha tenido que pasar por el Instituto de Medicina Legal" para poder realizar la autopsia.

Por otra parte, Carmen Flores, presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente, declaró: "No admitimos excusas, el abogado que lleva el caso, Santiago Diez, tomará las medidas tras la primera autopsia que realizará para catalogar este suceso como homicidio imprudente". También recalcó que estas muertes "no son un error".

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